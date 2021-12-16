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羽球世錦賽》3人確診、密切接觸者卻沒快篩 台灣教練傻眼怒批主辦方

2021/12/16 10:52

加拿大華裔好手李文珊（右）與台灣教練甘超宇（左）。（資料照，取自甘超宇IG）

〔體育中心／綜合報導〕2021年羽球世界錦標賽日前在西班牙點燃戰火，目前各項比賽都如火如荼進行，然而加拿大華裔好手李文珊的台灣教練甘超宇，稍早卻在IG爆料，指出世錦賽目前已有3人傳出確診消息，然而主辦單位不但防疫慢半拍，還沒讓密切接觸者接受快篩，讓這位台灣教練相當傻眼。

甘超宇昨晚在社群媒體發文，上傳一張訊息截圖，內容指出確定有3人（包和球員和工作人員）在當地時間12月13日的檢測中呈現陽性，而目前3人都已經遭到隔離。不過甘超宇卻爆料，剛下飛機進飯店採檢就知道有人確診，但開賽前一天卻不再採檢，竟拖到比賽開打後才開始開始篩檢，最誇張的是，這3人的密切接觸者都沒有去做快篩，還跟著一堆人每天一起吃飯，讓他怒喊「是要讓選手一起中嗎...」

相較起先前在印尼公開賽和年終賽時每天都要快篩才能上場比賽，甘超宇痛批「世錦賽有人中了反而當沒事，現在都比完兩天了，搞不好有其他確診的選手都輸了，也不知道會不會傳染給對手」，最後他也忍不住苦嘆「我只希望我能平安順利回到台灣就好。」

甘超宇在IG上爆料世錦賽已有3人中標確診，但主辦單位卻沒有對密切接觸者進行快篩，讓球員、教練身處染疫風險。（圖片截取自甘超宇IG）

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