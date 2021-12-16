NBA》T.楊恩頸部受傷中離 老鷹仍輕取魔術

老鷹輕取魔術。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹踢館魔術，雖一哥T.楊恩（Trae Young）在比賽過程中頸部受傷，但仍是拿到28分亮眼表現，聯手獲得21分10籃板的柯林斯（John Collins），一路壓制魔術，最多領先23分，終場111：99中止2連敗，魔術則苦吞6連敗。

T.楊恩本場比賽22投11中，三分表現則有些差強人意，8投僅1中，但全場仍是斬獲28分，另外事實上T.楊恩在比賽過程中臉部遭C.安東尼（Cole Anthony）擊中，造成頸部抽筋，在第三節末離場，後來在末節5分31秒回到場上繼續比賽，總共出賽30分鐘。

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老鷹除T.楊恩、柯林斯外，L.威廉斯（Lou Williams）14分，瑞迪許（Cam Reddish）13分，加林納里（Danilo Gallinari）10分。老鷹此役勝出也拿到近期客場5連勝，事實上前面老鷹打客場並不順心，苦吞7連敗，根據《美聯社》報導，老鷹是自2004-05球季七六人以來，第一支能在客場7連敗後拿到5連勝的球隊。

魔術M.瓦格納（Moritz Wagner）替補19分，洛斯（Terrence Ross）18分7籃板8助攻，韓普頓（R.J. Hampton）15分，華格納（Franz Wagner）10分。

老鷹輕取魔術。（美聯社）

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