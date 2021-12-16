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日職》菜鳥野手史上最高！ 橫濱怪物新秀「好薪情」創紀錄

2021/12/16 12:02

牧秀悟下季推定年薪來到7000萬日圓，寫下野手最高紀錄。（圖片取自橫濱推特）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA超級新人牧秀悟，雖然在昨天的頒獎典禮上不敵廣島菜鳥終結者栗林良吏無緣新人王，但他依舊獲得球團5700萬日圓的大幅加薪，下季推定年薪來到7000萬日圓，寫下日職野手史上最高的第二年年薪。

選秀會上第二輪被指名的牧秀悟今年表現相當精彩，打擊率3成13與攻擊指數0.890，皆排在中央聯盟第三名，全壘打22轟、打點71分都排在央聯第8，還在8月25日對陣阪神虎時上演完全打擊，成為日職史上第一位能夠在新人年就締造完全打擊的球員。

牧秀悟昨日不敵表現同樣也相當亮眼的廣島菜鳥終結者栗林良吏，無緣一生一次的新人王，但牧秀悟還是拿到了新人特別賞，本屆中央聯盟共有5人得到這項殊榮，其餘4人分別是板神虎的佐藤輝明、中野拓夢、伊藤将司，以及養樂多的奥川恭伸，寫下史上最多人同時獲獎紀錄。

牧秀悟好表現也獲得球團肯定，在今天橫濱宣布幫他加薪5700萬日圓，本季年薪1300萬日圓的他下季推定年薪來到7000萬日圓，薪水暴漲超過5倍，也成為日本職棒史上第二年年薪最高的野手。

下個賽季牧秀悟的7000萬年薪，也是球員第二年史上第二高薪，而最高薪是和田毅的8000萬日圓，牧秀悟與松坂大輔以及菅野智之並列。牧秀悟透露自己被明年年薪的金額所震驚，他還睜大眼睛地問：「這樣真的好嗎？」且透露原本覺得只要拿到5000萬日圓就差不多了，現在的金額已經完全超過他的想像。

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