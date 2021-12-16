NBA》首節就把對手打趴 騎士主場血洗火箭笑納5連勝

騎士今在主場以45分之差贏球，血洗來訪的火箭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭日前擺脫15連敗陰影，近10場比賽拿下8勝，然而狀況火燙的休士頓大軍今作客騎士，開賽卻手感全失，首節全隊僅拿16分，反觀主場作戰的克利夫蘭軍火力全開，上半場打完就以31領先，終場火箭就以89：124慘敗給騎士。

在伍德（Christian Wood）、E.戈登（Eric Gordon）缺陣的情況下，火箭首節開打進攻就熄火，防守端更近乎崩盤，第一節全隊僅拿16分，讓騎士取得19分領先，次節騎士再拉大領先優勢，上半場打完69：38領先，下半場騎士仍沒有給對手太多機會，最末節剩7分半鐘時雙方分差已拉開到33分之多，終場就騎士以45分之差大比分痛宰火箭。

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拿下5連勝的騎士，此役全隊13人輪番上陣，全都有分數進帳，葛蘭德（Darius Garland）拿到21分，奧科羅（Isaac Okoro）20分，魏德（Dean Wade）16分10籃板繳出雙十成績，中鋒洛夫（Kevin Love）15分，馬卡南（Lauri Markkanen）挹注12分，後衛魯比歐（Ricky Rubio）雖然僅有7分進帳，但卻穿針引線狂送12助攻，表現也很亮眼。

魯比歐狂送12助攻。（USA TODAY Sports）

而火箭全隊以繳出19分、11籃板、5助攻的新秀森根（Alperen Sengun）表現最佳，後衛克里斯多夫（Josh Christopher）拿下17分，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）14分2抄截，諾瓦巴（David Nwaba）11分5籃板，值得一提的是，火箭雖然全隊5人得分上雙，但先發陣容僅泰特（Jae'Sean Tate）一人拿下12分，其餘先發得分都只有個位數。

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