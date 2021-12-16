NBA》克服23分劣勢卻欠缺關鍵一擊 七六人主場不敵熱火

熱火驚險收勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今日主場迎戰熱火，雖曾落後多達23分，但在馬克西（Tyrese Maxey）的率領下強勢從谷底反彈，於末節後段追平，但最後可惜多次錯失超前機會，終場以96：101吞敗。

上半場打完熱火取得58：49，事實上熱火還曾在第二節取得19分的領先，七六人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後就直言進攻及防守端都打得很糟糕。第三節熱火繼續領先，6分55秒凡森（Gabe Vincent）的跳投幫助球隊達到本場最大分領先23分。

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不過七六人在後衛馬克西的帶動下，漸漸將比分縮小，他在下半場貢獻有15分，七六人在1分24秒靠著T.哈里斯（Tobias Harris）的三分彈追平成96：96，但隨後T.哈里斯也發生進攻犯規錯失反超機會，凡森命中三分後，恩比德（Joel Embiid）2次關鍵出手都沒進，再度錯失機會，熱火則是在羅利（Kyle Lowry）2罰全中後，以101：96收勝。

本場雙方皆因傷兵、疾病及觸發健康安全協議缺少球員，尤其熱火主力「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、赫爾羅（Tyler Herro）及艾德巴約（Bam Adebayo）皆不在，七六人尼恩（Georges Niang）及馬丁（Caleb Martin）觸發健康安全協議缺陣。

熱火凡森攻下26分，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）有21分8籃板，羅利（Kyle Lowry）14分，P.J.塔克（P.J. Tucker）12分，戴德蒙（Dewayne Dedmon）10分14籃板。七六人方面，馬克西27分，T.哈里斯24分，恩比德17分14籃板。

熱火驚險收勝。（法新社）

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