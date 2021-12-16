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羽球》一度打到雙腿抽筋「交大學霸」許玟琪隻身征歐奪4冠1亞

2021/12/16 11:34

許玟琪今年在歐洲5站賽事拿下4冠1亞。（中租羽球隊提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕有著「交大學霸」封號的台灣羽球女將許玟琪，她在今年10月前往歐洲一連參加1場國際系列賽和4場挑戰賽，帶回4座冠軍和1亞軍，收穫滿滿，排名也從出發前的201名，一路飆升到73名，明年開始有機會挑戰更高級別的賽事，不只希望躋身前50名，也能爭取杭州亞運國手資格。

就讀交通大學的許玟琪，去年申請上交大財經研究所，但不希望放棄羽球的她，選擇暫時休學投入訓練，近兩年也逐漸開花結果。她在去年的第1次全國排名賽女單封后，今年第2次全國排名賽及全運會也都摘下女單冠軍。

今年10月中，許玟琪選擇繼續挑戰國際舞台，雖然在比利時羽球國際賽首站拿下亞軍，但接著在匈牙利國際系列賽、愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯挑戰賽都拿下冠軍，也讓她世界排名一路飆升。

「在第1站的時候，因為從會外打起，還曾打到兩腳抽筋，有時比賽還是一天兩場，會比較累一點。但還好之前在國內訓練狀況不錯，所以體能上還能應付得來。」許玟琪這次單槍匹馬出征歐洲，並沒有其他人隨行，她說：「一個人一開始也有點擔心，但這期間認識很多不同國家的選手，大家會一起練習、交流，其實很好玩。」雖然要自己打理大小事，但她透露，國外選手大多都是這樣，自己也從中學到不少東西。

提到明年的目標，許玟琪表示，接下來有機會參與等級更高的比賽，希望能往世界前50邁進；出關後下一場賽事是明年1月的全國排名賽，她也希望能爭取亞運國手的資格。

許玟琪返台隔離期間仍舊利用時間訓練。（中租羽球隊提供）

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