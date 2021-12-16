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NBA》湖人小將超狂準絕殺三分！ 紫金大軍延長賽力退獨行俠

2021/12/16 12:03

湖人小將里維斯飆進準絕殺三分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人與獨行俠今天在延長賽上演一場峰迴百轉的精彩對轟，最終湖人小將里維斯（Austin Reaves）成為英雄，投進準絕殺三分幫助湖人以107：104驚險擊敗獨行俠。

作客的湖人今天首節打得兇猛，在詹姆斯（Lebron James）與板凳出發的里維斯跳出來得分下以33：23領先獨行俠10分，第二節湖人進攻當機，獨行俠穩定輸出，單節27：14，半場打完地主反以3分差領先紫金大軍。

下半場兩隊你來我往，分差都維持不超過2個球權，第三節打完73：73平手，第四節兩隊維持焦土戰，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）56.7秒上籃得手幫助球隊取得3分領先，後續雙方進攻屢次不進，詹姆斯9.1秒追平三分未果，但老將艾靈頓（Wayne Ellington）卻撿到進攻籃板，在2.0秒時投進關鍵的追平三分，雙方以93：93進入延長賽。

延長賽雙方同樣殺得難分難捨，湖人在詹姆斯1分09秒灌籃得手後取得3分領現，但獨行俠小哈達威（Tim Hardaway Jr.）馬上在45.7秒回敬一記追平三分，不過下一波進攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）在24.0秒以高角度投進一記超前三分，迫使獨行俠叫出暫停，暫停過後克勒貝爾（Maxi Kleber）在外線拆炸彈，投進一顆擦板三分再度把比數追平，也讓湖人也不得不喊出暫停。

暫停過後，魏斯布魯克雖然在獲得三分的空檔，但他卻沒有選擇投籃，反而是選擇傳給小將里維斯，而他也直接拔起，硬是在剩下1.0秒時命中一記準絕殺三分，獨行俠由於時間不足以反攻，最後就以3分差終止近期的2連勝。

湖人開心慶祝勝利。（USA TODAY Sports）

里維斯今天從板凳出發，不僅投進準絕殺三分，全場命中5顆三分球，拿下15分7籃板，三星也都有20分以上的表現，詹姆斯24分5助攻、魏斯布魯克23分10籃板9助攻、A.戴維斯（Anthony Davis）20分12籃板。

獨行俠方面，得分最高的是布朗森（Jalen Brunson）25分，波辛傑斯23分12籃板，替補的小哈達威20分9籃板。

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