NBA》湖人小將超狂準絕殺三分！ 紫金大軍延長賽力退獨行俠

湖人小將里維斯飆進準絕殺三分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人與獨行俠今天在延長賽上演一場峰迴百轉的精彩對轟,最終湖人小將里維斯(Austin Reaves)成為英雄,投進準絕殺三分幫助湖人以107:104驚險擊敗獨行俠。

"Austin Reaves 3-pointer... BANG!"



Reaves wins it for the @Lakers from deep!! pic.twitter.com/Pxvw3FJcio