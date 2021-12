NBA》25年最狂絕殺！ 鵜鶘葛拉漢61呎神奇長射擊斃雷霆（影音）

葛拉漢飆進25年來最遠的一記絕殺三分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆與鵜鶘今天在第四節末段上演超神奇的絕殺戲碼,最終由鵜鶘葛拉漢(Devonte' Graham)的61呎超遠距離大號三分絕殺,幫助球隊以113:110擊敗雷霆。

兩隊前三節打完,地主雷霆隊以78:75三分差領先鵜鶘,不過鵜鶘第四節馬上打出一波10:3的高潮取得領先,兩隊隨後保持著一個球權的交互領先,直到英葛蘭(Brandon Ingram)1分57秒的跳投命中,幫助鵜鶘拉開到106:102四分差。

後續雙方一分多鐘都沒有分數進帳,吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在28.9秒命中三分將比數追到1分差,隨即英葛蘭於8.0秒命中18呎跳投,再將比數拉開到3分差,以108:105領先對手。

接著吉爾吉斯亞歷山大在5.6秒被犯規,兩罰俱中幫球隊追到107:108落後1分,接著英葛蘭於4.5秒被犯規,同樣2罰俱進,再把比數拉開到110:107,不過吉爾吉斯亞歷山大卻在2.3秒用一個相當誇張的姿勢投進追平三分,兩隊110:110平手。

眼看比賽就要以110:110進入延長賽,但鵜鶘的葛拉漢卻在61呎外的地方把球往籃框一甩,球在經過漫長的飛行距離後應聲入網,鵜鶘也驚人地以113:110擊敗對手,免去加班之苦,根據《ESPN》紀錄指出,這個絕殺是NBA25年來最遠的一記三分絕殺。

THE ENDING TO THE PELICANS-THUNDER GAME



DEVONTE' GRAHAM PAST HALF COURT FTW pic.twitter.com/KQDj7irO36