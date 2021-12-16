NBA》25年最狂絕殺！ 鵜鶘葛拉漢61呎神奇長射擊斃雷霆（影音）

葛拉漢飆進25年來最遠的一記絕殺三分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆與鵜鶘今天在第四節末段上演超神奇的絕殺戲碼，最終由鵜鶘葛拉漢（Devonte' Graham）的61呎超遠距離大號三分絕殺，幫助球隊以113：110擊敗雷霆。

兩隊前三節打完，地主雷霆隊以78：75三分差領先鵜鶘，不過鵜鶘第四節馬上打出一波10：3的高潮取得領先，兩隊隨後保持著一個球權的交互領先，直到英葛蘭（Brandon Ingram）1分57秒的跳投命中，幫助鵜鶘拉開到106：102四分差。

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後續雙方一分多鐘都沒有分數進帳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在28.9秒命中三分將比數追到1分差，隨即英葛蘭於8.0秒命中18呎跳投，再將比數拉開到3分差，以108：105領先對手。

接著吉爾吉斯亞歷山大在5.6秒被犯規，兩罰俱中幫球隊追到107：108落後1分，接著英葛蘭於4.5秒被犯規，同樣2罰俱進，再把比數拉開到110：107，不過吉爾吉斯亞歷山大卻在2.3秒用一個相當誇張的姿勢投進追平三分，兩隊110：110平手。

眼看比賽就要以110：110進入延長賽，但鵜鶘的葛拉漢卻在61呎外的地方把球往籃框一甩，球在經過漫長的飛行距離後應聲入網，鵜鶘也驚人地以113：110擊敗對手，免去加班之苦，根據《ESPN》紀錄指出，這個絕殺是NBA25年來最遠的一記三分絕殺。

THE ENDING TO THE PELICANS-THUNDER GAME



DEVONTE' GRAHAM PAST HALF COURT FTW pic.twitter.com/KQDj7irO36 — SportsCenter （@SportsCenter） December 16, 2021

英葛蘭是鵜鶘得分最高的球員，他拿下34分8籃板4助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）19分16籃板，致勝英雄葛拉漢拿下15分全都是從三分線外得到。

輸球的雷霆，表現最佳的是吉爾吉斯亞歷山大，他拿下33分，菜鳥吉迪（Josh Giddey）17分9籃板7助攻。

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