NBA》「星海哥」近8成命中率、轟41分領軍 黃蜂作客輕取馬刺

海沃德豪取本季新高41分帶領黃蜂贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂近日受到疫情影響，包括「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）在內，陸續有5名球員遭隔離，不過今他們踢館馬刺主場，靠著「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）豪取本季新高41分帶領下，以131：115輕取馬刺。

黃蜂從開賽就反客為主，首節就以轟進10顆三分球，以高達69.2%的命中率轟下46分、領先馬刺15分之多，海沃德一人就獨取14分。第二節黃蜂雖然火力稍減，但仍能穩住雙位數領先，第三節黃蜂再趁勝追擊，單節又打出37：25的攻勢，以70%命中率力壓馬刺的38.1%，馬刺在最末節找回手感將落後的比數追近，無奈雙方比分實在太懸殊，最後黃蜂就以16分之差贏球。

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黃蜂今6人得分上雙，海沃德單場19投15中，繳出78.9%、將近8成的恐怖命中率，還砍進5顆三分彈，轟下本季新高的41分，另有5籃板3助攻，C.馬丁（Cody Martin）繳出21分8籃板3助攻，布里吉斯（Miles Bridges）19分8籃板8助攻，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）則有15分10籃板「雙十」入帳，羅齊爾（Terry Rozier）13分5助攻，華盛頓（P.J. Washington）則挹注12分9籃板7助攻。

馬刺同樣也有6人得分上雙，替補的佛比斯（Bryn Forbes）繳出全隊最高25分，K.強森（Keldon Johnson）21分3籃板，D.懷特（Derrick White）18分6籃板7助攻，麥德莫（Doug McDermott）、D.穆雷（Dejounte Murray）、瓦賽爾（Devin Vassell）則都繳出10分。

佛比斯替補拿下全隊最高分。（法新社）

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