NBA》缺雙星沒關係！溜馬末節突斷電公鹿主場收勝

J.哈勒戴今日攻下26分14助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿在主場迎戰溜馬，陣中欠缺亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）及米德爾頓（Khris Middleton）兩大明星，雙方前三節相當糾纏，然而決勝節溜馬卻突然斷電，公鹿則順勢反超並建立大比分優勢，終場以114：99收勝。

本場比賽前面三節雙方打得相當膠著，以87：87進入末節。決勝節雙方先是糾纏一陣，J.哈勒戴（Justin Holiday）三分彈幫助溜馬取得92：91，然而接下來溜馬卻有將近8分鐘沒有分數進帳，公鹿趁勢打出21：0反超鎖定勝利，在這波攻勢裡J.諾拉（Jordan Nwora）及康諾頓（Pat Connaughton）皆攻下8分，終場公鹿以114：99勝出。

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公鹿得分以J.哈勒戴（Jrue Holiday）26分14助攻最為亮眼，波提斯（Bobby Portis）20分9籃板，康諾頓20分，J.諾拉15分。

溜馬方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16分14籃板，雷佛特（Caris LeVert）16分，透納（Myles Turner）13分，布洛格登（Malcolm Brogdon）12分，杜阿爾特（Chris Duarte）10分，溜馬團隊末節17投5中，攻下12分。

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