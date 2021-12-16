MLB》本季10大「毀滅性」球種！ 大谷翔平又拿第一（影音）

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國綜合體育媒體《Bleacher Report》近期選出大聯盟10大毀滅性球種，大谷翔平的指叉球順利入選，而且被列在第一名。

《Bleacher Report》指出，本季巨人王牌高斯曼（Kevin Gausman）的指叉球確實是個相當好的球種，不過他之所以不是最棒的指叉球的原因就在於，大谷翔平的指叉球存在。

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大谷翔平的指叉球在速度上相當驚人，而且這也讓它的位移更加致命，大谷翔平本季指叉球的被打擊率僅0.087，投127顆才被打11支安打，並靠著指叉球投出高達77次三振，同時自他2018年初登板後，他的指叉球被打擊率更是低到僅有0.077。

Shohei Ohtani, Dirty 89mph Splitter.pic.twitter.com/3lVWdEui74 — Rob Friedman （@PitchingNinja） September 19, 2021

剩餘榜單中，第二名的是威廉斯（Devin Williams）的變速球，第三名是柏尼斯（Corbin Burnes）的曲球、第四名是摩頓（Charlie Morton）的曲球、第五名是雷耶斯（Alex Reyes）的滑球、第六名是哈德（Josh Hader）的四縫線速球，第七名是德葛隆（Jacob deGrom）的四縫線速球、第八名是柏尼斯的卡特球、第九名是克拉斯（Emmanuel Clase）的卡特球、第十名則是雷伊（Robbie Ray）的速球與滑球組合。

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