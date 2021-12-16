足球》扯！中超比賽自家球員竟互毆 網諷：中國足球之恥

滄州雄獅足球俱樂部在比賽中發生自家人互打的醜聞。（圖片取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕中國足球協會超級聯賽（簡稱中超）的滄州雄獅足球俱樂部昨天發生一起荒謬的事件，他們在與上海申花足球俱樂部1：1平手的比賽中，雄獅自家隊員竟起了內訌，甚至爆發拳腳衝突，兩人還都吞了一張紅牌。

根據《新浪體育》報導指出，雄獅的外援桑格爾與他的隊友廖承堅，在比賽中疑似出現爭執，桑格爾揮拳後被兩位隊友架住，而被打到的廖承堅也止不住憤怒，往桑格爾踢了一腳，最後兩人都吃到裁判一張紅牌。

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後續滄州雄獅的公告指出，兩人之所以會有如此激烈的衝突，原因在這場充滿保級壓力的比賽，兩人在比賽的最後時刻因為防守位置起了爭執，又因為語言隔閡發生誤解，最終才導致激烈的失控行為發生，滄州雄獅表示，會在研究之後對球員做出嚴厲的處罰。

這起事件也引發熱議，中國媒體人陳永就痛批，「暈死了...保級的關鍵時刻，這種情況太不應該了。」同為中國媒體的苗原也表示：「滄州這個隊內打架，要引爆內部問題了嗎...... 憋火久了，場上爆發。」、網友也諷刺：「滄州不愧為武術之鄉...」，網友《新農人代表》更直批滄州雄獅的行為是中國足球之恥。

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