NBA》艾德華茲10顆三分彈寫超狂紀錄 灰狼終結對金塊12連敗

灰狼艾德華茲單場豪取38分還砍進10顆三分球,締造超多狂紀錄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今在作客丹佛以124:107大勝,終結對戰金塊12連敗。其中去年狀元郎艾德華茲(Anthony Edwards)手感超火燙,轟下全場最高38分,單場還飆進10顆三分球,不但超車柯瑞(Stephen Curry)成為本季最快砍進單場雙位數三分球的球員,更以20歲132天的年紀成為灰狼最年輕的2千分先生。

對金塊已苦吞12連敗的灰狼,先發制人首節就轟下40分展現恐怖火力,金塊靠著一哥約基奇獨取10分才勉強將落後的比分控制在個位數,不過次節灰狼攻勢再起,打出一波17:8的小高潮,上半場打完將領先差距拉開到14分,易籃後湯斯(Karl-Anthony Towns)單節拿下17分,在禁區力抗約基奇(Nikola Jokic),守住球隊20分領先,最末節灰狼雖然進攻當機長達6分鐘只靠罰球得分,但金塊也沒能把握機會,最終以17分之差吞敗。

今年才20歲的艾德華茲,此役將恐怖的得分能力發揮得淋漓盡致,首節就砍進3顆三分球拿下11分,次節、三節火力稍歇但還是命中4顆三分彈,最末節單節又飆進3顆三分球,今全場21投14中,三分球14投10中,外線命中率高達71.4%,豪取全場最高38分。

當場10顆三分球也讓他刷新籃網球星厄文(Kyrie Irving)22歲所創下的紀錄,成為史上單場能命中至少10顆三分球最年輕球員,另外今天轟下38分他也達成個人2千分里程碑,以20歲132天擠下A.威金斯(Andrew Wiggins)20歲308天,成為灰狼隊史最年輕的2千分先生。

Coming into tonight, the youngest player with 10+ threes in a game was Kyrie Irving at 22 years old.



Anthony Edwards is 20 years old. pic.twitter.com/yeehesya5y