NBA》艾德華茲10顆三分彈寫超狂紀錄 灰狼終結對金塊12連敗

灰狼艾德華茲單場豪取38分還砍進10顆三分球，締造超多狂紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今在作客丹佛以124：107大勝，終結對戰金塊12連敗。其中去年狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）手感超火燙，轟下全場最高38分，單場還飆進10顆三分球，不但超車柯瑞（Stephen Curry）成為本季最快砍進單場雙位數三分球的球員，更以20歲132天的年紀成為灰狼最年輕的2千分先生。

對金塊已苦吞12連敗的灰狼，先發制人首節就轟下40分展現恐怖火力，金塊靠著一哥約基奇獨取10分才勉強將落後的比分控制在個位數，不過次節灰狼攻勢再起，打出一波17：8的小高潮，上半場打完將領先差距拉開到14分，易籃後湯斯（Karl-Anthony Towns）單節拿下17分，在禁區力抗約基奇（Nikola Jokic），守住球隊20分領先，最末節灰狼雖然進攻當機長達6分鐘只靠罰球得分，但金塊也沒能把握機會，最終以17分之差吞敗。

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今年才20歲的艾德華茲，此役將恐怖的得分能力發揮得淋漓盡致，首節就砍進3顆三分球拿下11分，次節、三節火力稍歇但還是命中4顆三分彈，最末節單節又飆進3顆三分球，今全場21投14中，三分球14投10中，外線命中率高達71.4%，豪取全場最高38分。

當場10顆三分球也讓他刷新籃網球星厄文（Kyrie Irving）22歲所創下的紀錄，成為史上單場能命中至少10顆三分球最年輕球員，另外今天轟下38分他也達成個人2千分里程碑，以20歲132天擠下A.威金斯（Andrew Wiggins）20歲308天，成為灰狼隊史最年輕的2千分先生。

Coming into tonight, the youngest player with 10+ threes in a game was Kyrie Irving at 22 years old.



Anthony Edwards is 20 years old. pic.twitter.com/yeehesya5y — StatMuse （@statmuse） December 16, 2021

其餘灰狼球員，湯斯今轟下全隊次高的32分，另有4籃板4助攻3抄截和1火鍋，D.羅素（D 'Angelo Russell）拿16分8籃板7助攻，貝佛利（Patrick Beverley）11分8助攻。

而金塊約基奇此役又以27分10籃板11助攻繳出「大三元」成績單，M.莫里斯（Monte Morris）15分，J.格林（Jeff Green）10分，替補的M.豪爾德（Markus Howard）14分、納吉（Zeke Nnaji）13分。

約基奇繳出大三元仍無法帶領球隊贏球。（美聯社）

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