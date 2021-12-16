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NBA》飆進準絕殺三分成湖人英雄 里維斯直呼非常特別

2021/12/16 14:59

湖人小將里維斯投進準絕殺三分後情緒激動。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日湖人小將里維斯（Austin Reaves）在延長賽投進準絕殺三分，幫助球隊以107：104驚險擊敗獨行俠，成為英雄，而他賽後受訪時也對這關鍵一擊以及隊友們的信任直呼「非常特別」。

關於里維斯的準絕殺三分，一哥詹姆斯（LeBron James）說：「我們非常信任在場上的任何人，包括菜鳥，當然你可以在最後一個Play看得出來。」而獲得隊友們的信任、出手關鍵一擊的里維斯在賽後也直呼「這非常非常特別」，也透露從小就是看著這些隊友們打球。

里維斯也說：「大約還有1秒的時間，而我除了投籃外沒辦法做任何事，是一個很棒的傳球，而我也投進了。」另外這球對手疑似犯規也引起網友討論，而里維斯也說：「我認為他對我犯規了，但這無關緊要了。」

不過對於苦主獨行俠來說當然是相當難受，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）說：「很沮喪，我們知道這是屬於我們的比賽。我們需要記取這場比賽的教訓，老兄，這糟透了，我的老天啊，我們本應該要贏下這場比賽的。」

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