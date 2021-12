NBA》飆進準絕殺三分成湖人英雄 里維斯直呼非常特別

湖人小將里維斯投進準絕殺三分後情緒激動。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日湖人小將里維斯(Austin Reaves)在延長賽投進準絕殺三分,幫助球隊以107:104驚險擊敗獨行俠,成為英雄,而他賽後受訪時也對這關鍵一擊以及隊友們的信任直呼「非常特別」。

關於里維斯的準絕殺三分,一哥詹姆斯(LeBron James)說:「我們非常信任在場上的任何人,包括菜鳥,當然你可以在最後一個Play看得出來。」而獲得隊友們的信任、出手關鍵一擊的里維斯在賽後也直呼「這非常非常特別」,也透露從小就是看著這些隊友們打球。

里維斯也說:「大約還有1秒的時間,而我除了投籃外沒辦法做任何事,是一個很棒的傳球,而我也投進了。」另外這球對手疑似犯規也引起網友討論,而里維斯也說:「我認為他對我犯規了,但這無關緊要了。」

不過對於苦主獨行俠來說當然是相當難受,波辛傑斯(Kristaps Porzingis)說:「很沮喪,我們知道這是屬於我們的比賽。我們需要記取這場比賽的教訓,老兄,這糟透了,我的老天啊,我們本應該要贏下這場比賽的。」

