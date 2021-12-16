台南桌球榮獲少年國手選拔3項冠軍 陳亭妃、陳怡珍勉勵

鄭旻修（右3起）、陳忞昕和郭冠宏在教練黃聖盛帶領下前往中西區服務處拜訪市議員陳怡珍。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市桌球委員會基層選手，上週前往嘉義參加少年國手選拔賽，表現優異，總計囊括11、12、13歲組的第一名國手。教練黃聖盛特地率領少年國手們拜訪立委陳亭妃、市議員陳怡珍，將傲人成績分享給長期關心、協助台南市桌球的她們。

陳亭妃表示，長期關注台南市桌球基層的體育發展，與選手們共同經歷，更從幕後理解許多不為人知的辛酸和血淚，培育1名優秀的年輕選手並不容易，如何向下扎根茁壯，是公私部門努力的關鍵。

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陳怡珍指出，聽到台南市桌球少年國手能獲得這麼好的成績，心中十分感動！尤其，歷數台南市桌球的光輝歷史，曾創下全運會23連霸冠軍的紀錄，雖於2015年失利、2017年獲得第5名，2019年全運會又再度拿回冠軍。

陳怡珍說，台南是台灣的桌球搖籃，也曾經是人人稱羨的桌球王國，堪稱「台南幫」選手的實力更是響徹各縣市，如何持續為台灣培育優秀的桌球國手，爭取資源不易，期盼政府重視培訓桌球選手的責任。

台南市桌球基層選手今年由鄭旻修榮獲男生11歲組第一名；陳忞昕榮獲女生12歲組第一名；郭冠宏榮獲男生13歲組第一名，共3項冠軍。

其中11歲男生組多達224人參賽，鄭怡靜的弟弟鄭旻修，年紀雖小，以難得的冷靜沉著從中突圍獲得冠軍；參賽12歲女生組的陳忞昕，則是1局未丟，從頭到尾以領先之姿奪冠，她同時也獲得嘉義諸羅山盃15歲以下女子組冠軍；郭冠宏參賽13歲男生組，共有128人競爭，同樣1局未丟奪冠，今年更榮獲15歲組青少年國手第三名。

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