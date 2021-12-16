T1》台南週末主場開幕要「Gang大事」聯盟最資深老將領軍出擊

台鋼獵鷹老將蔡耀勛（中）。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟本週末移師南台灣開打，包含台南台鋼獵鷹和高雄全家海神都將迎來本季主場首戰。台鋼獵鷹推出電音主題「Gang大事」PUMA 鷹援日，週六主場開幕戰對上桃園雲豹，聯盟最資深老將蔡耀勛領軍，要為球隊在主場拼首勝。

獵鷹在週六下午3點先迎戰雲豹，兩隊陣中老大哥蔡耀勛和鄭瑋將正面對決，陣中第2位洋將喬登（Jordan Chatman）也將即刻救援，他上季曾在PLG桃園領航猿上演單場34分飆分秀，他的加入肯定將讓臺南台鋼獵鷹戰力倍增。

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蔡耀勛曾以「柳昇耀」之名縱橫SBL，2017年光榮退役，轉任教練，現為后綜高中教練，雖已退休4年，但蔡耀勛身手依舊了得，獵鷹力邀他重出江湖。

38歲蔡耀勛成為本季聯盟最年長球員，但他的表現不打折扣，上週例行賽首秀，單場飆進3記3分球，拿下全隊第3高13分，還拿下隊史首記進球。面對主場開幕戰，蔡耀勛又將扮演領軍要角，為台南留住勝利。

獵鷹有老大哥蔡耀勛坐鎮，雲豹也有30歲鄭瑋助拳，雖然仍值當打之年，但鄭瑋卻已是雲豹最資深的本土球員，也是球隊倚重的領袖球星，上週末2戰平均奪全隊本土最高15.5分，轉戰T1後打出一哥霸氣。

鄭瑋、蔡耀勛老大哥撐場拼當一哥。（T1聯盟提供）

另外，雲豹的帥哥混血亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）也可望披掛上陣。

週日獵鷹將在主場再戰台啤英熊，油漆區悍將龍弘元將與台啤禁區好手周伯勳過招。兩人在禁區交手早已在SBL上演無數次，即使轉換到T1戰場，還是擺脫不了對決宿命，只是周伯勳身邊還是熟悉的台啤老戰友，但龍弘元已經轉戰台南新軍，和一群新隊友們並肩作戰。

有趣的是，周伯勳和龍弘元同是在2012年加入SBL，且都分別效力過台啤和台銀，兩人卻僅在第12季SBL短暫在台啤當過1年隊友，其餘時間都是死對頭。

周伯勳、龍弘元油漆區硬漢對決2.0。（T1聯盟提供）

論體能條件，周伯勳明顯優於龍弘元，197公分的身高搭配打死不退的拼勁，不只抓籃板功力一流，進攻端也逐漸嶄露頭角，上週對桃園雲豹就攻得18分、5籃板；龍弘元雖然身高矮了4公分，但靠著厚實的體型與靈活的禁區腳步，打出技術流的球風，本週六兩人的交手攻守兩端都有看頭。

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