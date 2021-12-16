NBA》灰熊禁區轟50分完全碾壓 拓荒者慘吞7連敗

灰熊禁區完爆拓荒者。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然少了一哥莫蘭特（Ja Morant），但近況不錯的灰熊近9戰已拿下8勝，今他們作客出戰近期表現相當低迷的拓荒者，靠著巴恩（Desmond Bane）拿下23分，加上中鋒亞當斯（Steven Adams）豪取14籃板，在禁區完爆拓荒者，終場以113：103擊敗對手笑納4連勝。

灰熊此役6人得分上雙，分數最高的是巴恩，他拿下23分6助攻另有4籃板，Dillon Brooks則繳出22分7籃板6助攻，Tyus Jones12分，而亞當斯砍下10分14籃板、K.安德森（Kyle Anderson）也有13分11籃板進帳，兩人都繳出雙十成績單，菜鳥提爾曼（Xavier Tillman）也挹注10分。

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亞當斯（右）砍下14籃板。（法新社）

反觀狀況低迷的拓荒者，近期一哥里拉德（Damian Lillard）雖然傷癒歸隊，但波特籃大軍狀況依舊沒有起色，他今天繳出21分5籃板4助攻，N.鮑威爾（Norman Powell）則拿下全場最高25分，另有6籃板5助攻2抄截2火鍋，西蒙斯（Anfernee Simons）22分，諾基奇（Jusuf Nurkic）16分12籃板，但今他們在禁區儘拿下28分，遭拿50分的灰熊完全碾壓，最終苦吞7連敗。

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