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高球》潘政琮魅力大！募資1000萬元全捐第一社福基金會

2021/12/16 15:16

高爾夫球好手潘政琮舉辦。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣奧運銅牌潘政琮昨在大溪高爾夫俱樂部舉辦『2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽』，此公益活動除了有名人配對賽以外還有公益晚宴，昨天晚宴上小潘精心準備具有特殊意義的義賣品，與會者也熱烈捧場，全場活動所募資的款項（含報名費及義賣晚宴收入）高達1000萬元，這筆款項將全額捐助第一社會福利基金會，幫助身心障礙朋友獲得更全面的照護。

潘政琮今年再度舉辦公益名人賽，獲得熱烈的迴響，昨天的配對賽上，特別邀請到2021台巡三冠王李玠柏和2020東京奧運代表李旻擔任關主與選手們互動。

賽後舉辦的公益晚宴也有近百位嘉賓參與，潘政琮更準備限量義賣品到現場競標，包含：奧運切桿、奧運3位奪牌者簽名旗幟……等，而昨日晚宴總募資金額來到新台幣1000萬元（含報名費），所有收入將全數贈予第一社會福利基金會，將愛繼續延續於社會。

潘政琮這次舉辦的公益賽和晚宴共募資1000萬元，將全數捐給第一社福基金會。（悍創運動行銷提供）

潘政琮這次舉辦的公益賽和晚宴共募資1000萬元，將全數捐給第一社福基金會。（悍創運動行銷提供）

高爾夫球好手潘政琮與老婆林盈君（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

高爾夫球好手潘政琮舉辦「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」。（記者陳志曲攝）

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