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韓職》曾與王維中在運動家一起「出任務」他將披上NC恐龍球衣

2021/12/16 16:59

運動家時期的馬丁尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前仍在封館，交易與自由市場陷入停滯，不少球員相繼選擇到亞洲討生活，根據韓媒報導，現年31歲的小熊外野手馬丁尼（Nick Martini），即將加入韓國職棒NC恐龍隊。

馬丁尼大聯盟生涯從運動家起步，曾與前台灣旅美好手王維中當隊友，當時他們還曾一起穿著球衣為隊上前輩跑腿買咖啡；馬丁尼今年季初與小熊簽下小聯盟合約，在最高層級出賽25場，打擊率2成70、沒有全壘打。在大聯盟累積3年資歷，打擊率2成70、2轟、30分打點。

韓媒《中央日報》今報導，NC恐龍與馬丁尼的協商已經進入最後階段，該媒引述一位外籍球探說法表示，馬丁尼是具選球眼的中距離打者，雖然火力稍微不足，不過整體數據還是不錯，是非常有魅力的選手。馬丁尼在2019年效力運動家3A期間曾繳出上壘率0.432的成績，四壞（49）、三振（51）比例接近1：1，明年將取代NC今年洋砲艾席爾（Aaron Altherr）的位置。

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