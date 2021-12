韓職》曾與王維中在運動家一起「出任務」他將披上NC恐龍球衣

運動家時期的馬丁尼。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟目前仍在封館,交易與自由市場陷入停滯,不少球員相繼選擇到亞洲討生活,根據韓媒報導,現年31歲的小熊外野手馬丁尼(Nick Martini),即將加入韓國職棒NC恐龍隊。

馬丁尼大聯盟生涯從運動家起步,曾與前台灣旅美好手王維中當隊友,當時他們還曾一起穿著球衣為隊上前輩跑腿買咖啡;馬丁尼今年季初與小熊簽下小聯盟合約,在最高層級出賽25場,打擊率2成70、沒有全壘打。在大聯盟累積3年資歷,打擊率2成70、2轟、30分打點。

韓媒《中央日報》今報導,NC恐龍與馬丁尼的協商已經進入最後階段,該媒引述一位外籍球探說法表示,馬丁尼是具選球眼的中距離打者,雖然火力稍微不足,不過整體數據還是不錯,是非常有魅力的選手。馬丁尼在2019年效力運動家3A期間曾繳出上壘率0.432的成績,四壞(49)、三振(51)比例接近1:1,明年將取代NC今年洋砲艾席爾(Aaron Altherr)的位置。

Coffee is a must, even for the pros.

The guys got four of their friends to grab them coffee in full uniform before a game during our Wrigley visit #RootedInOakland pic.twitter.com/FfppRr85Te