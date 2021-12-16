晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》世界球后戴資穎3局贏吉爾莫 六度勇闖女單8強

2021/12/16 16:56

世界球后戴資穎勇闖世錦賽女單8強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在2021年世界羽球錦標賽女單16強，以21：10、19：21、21：11收拾世界排名21的蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），收下生涯第6張世錦賽8強入場券。

戴資穎生涯第7次參加世錦賽，過去有5次止步8強，本屆以女單頭號種子捲土重來，她前一場於32強直落二擊敗俄羅斯選手柯塞兹卡雅（Evgeniya Kosetskaya），休兵一天後再度出賽，小戴生涯4次交手吉爾莫，2013年世錦賽鏖戰3局險勝，另3次交手都直落二告捷。

吉爾莫首局前段試圖挑戰戴資穎，但小戴還是能穩住陣腳，在技術暫停11：7後，更直接以10：3攻勢鎖定首局。戴資穎次局一度取得6：2領先，但後來失誤偏多，技術暫停前變成8：11落後，且下半局還是抓不到風向，多次把球推到底線都出界，被吉爾莫拿到20：12領先，小戴突然回神連續得分，一共化解7個局點，卻差一球未能追平，需在第三局分勝負。

戴資穎延續第二局追分氣勢，在決勝局不斷拿分，技術暫停前以11：5領先，且小戴下半局未給對手太多機會，在3局大戰中脫穎而出，明天將迎來最重要戰役，續朝打破8強魔咒、奪牌目標邁進。

世界球后戴資穎勇闖世錦賽女單8強。（Badminton Photo提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。