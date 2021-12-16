羽球世錦賽》世界球后戴資穎3局贏吉爾莫 六度勇闖女單8強

世界球后戴資穎勇闖世錦賽女單8強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在2021年世界羽球錦標賽女單16強，以21：10、19：21、21：11收拾世界排名21的蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），收下生涯第6張世錦賽8強入場券。

戴資穎生涯第7次參加世錦賽，過去有5次止步8強，本屆以女單頭號種子捲土重來，她前一場於32強直落二擊敗俄羅斯選手柯塞兹卡雅（Evgeniya Kosetskaya），休兵一天後再度出賽，小戴生涯4次交手吉爾莫，2013年世錦賽鏖戰3局險勝，另3次交手都直落二告捷。

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吉爾莫首局前段試圖挑戰戴資穎，但小戴還是能穩住陣腳，在技術暫停11：7後，更直接以10：3攻勢鎖定首局。戴資穎次局一度取得6：2領先，但後來失誤偏多，技術暫停前變成8：11落後，且下半局還是抓不到風向，多次把球推到底線都出界，被吉爾莫拿到20：12領先，小戴突然回神連續得分，一共化解7個局點，卻差一球未能追平，需在第三局分勝負。

戴資穎延續第二局追分氣勢，在決勝局不斷拿分，技術暫停前以11：5領先，且小戴下半局未給對手太多機會，在3局大戰中脫穎而出，明天將迎來最重要戰役，續朝打破8強魔咒、奪牌目標邁進。

世界球后戴資穎勇闖世錦賽女單8強。（Badminton Photo提供）

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