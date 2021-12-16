MLB》前洋基大物曝心理健康問題 佛雷瑟：我真的需要幫助...

佛雷瑟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基大物佛雷瑟（Clint Frazier）今年球季結束遭洋基釋出後，將以一年短約加盟小熊。佛雷瑟今日在節目上公開他的心理問題，並表示這份痛楚影響先前在洋基的表現。

佛雷瑟在離開洋基後首度在Podcast節目《The Short Porch》上接受採訪，他說：「直到最近，我才了解整個心理健康的問題，當你長時間的經歷一些事，你每天都會有同樣的感覺，真的很難繼續前進。這種感覺影響到我的生活品質，過去的問題造成了一些症狀，我告訴自己，我得趕快好起來，我需要幫助，認真的需要幫助......」

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佛雷瑟補充：「我需要將棒球和心理健康分開，因為就像我說的，這關乎我的生活品質。我在心理問題上苦苦掙扎，而因為我們沒有被診斷，所以也沒有藥物可用。」

佛雷瑟承認他沒有告訴球隊他的症狀：「他們不知道這件事，我在為我的生命而戰，然後我失敗了。我想要繼續比賽，所以我沒有告訴他們。春訓期間，我開始感覺好多了，結果它好像又回來了，有次我直接撞在牆上，之後整個賽季我的狀況都不是太好。」

洋基之前稱他的症狀是暈眩，佛雷瑟則說自己有「深度知覺問題」，他開玩笑說：「大家都以為我要飛撲，但我其實只是想將球接殺，我以為球就在這裡，結果是在另一邊。」佛雷瑟表示，他每天的狀況有好有壞，從人群噪音到明亮的燈光，任何事情都會影響到他。

另外，佛雷瑟也對許多關於他的新聞感到不滿，認為其中很多內容對他來說是不公平的，甚至不是事實。明年披上小熊球衣造訪洋基球場的那天終究會到來，佛雷瑟認為他必須處理這些關於他個人的評價，他說：「我現在想趕快解決這些事，我被釋出後，許多言論都可能對我的職業生涯造成傷害，導致我與其他球團簽約變得更加困難。」

佛雷瑟曾在社群上表達離開前東家的喜悅並暗酸洋基，引來洋基退役名將沙巴西亞（CC Sabathia）的批評，更可能引發洋基球迷的不悅。對此，佛雷瑟表示，自己不期望回來時會受到熱烈歡迎，自己真的不在乎。

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