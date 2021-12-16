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棒球》巧妙處理實質上戰力外 兄弟和火腿有共通點

2021/12/16 17:08

林智勝。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟將林智勝移出60人名單，讓他不需要再行使自由球員權利，而能以自由契約方式投入市場，近期日本火腿就有相似案例，他們上月將3名取得FA資格的前主力球員「Non-tender（不續約）」，同樣不需要經過FA程序就能自由轉隊。

火腿上月不續約取得海外FA資格的29歲外野手西川遙輝、國內FA資格的32歲投手秋吉亮和31歲外野手大田泰示，新總管稲葉篤紀說，「這是跟3名選手協議明年打球環境的結果，尊重選手取得的權利，我們選擇Non-tender的方式。最重要的是讓選手在沒有限制的狀態下選擇去處，當然我們也不排除再續約。」

這3名選手過去都有實績，在球隊也都付出一定的貢獻，唯獨今年成績下滑，他們高昂的年薪，一旦投入宣告FA投入市場，西川將被列為A級自由球員，大田和秋吉則為B級，都會出現球員或金錢的補償。

「Non-tender」主要是大聯盟使用的語言，針對明年不續約的選手，球團表達不提供合約。選手從合約保留名單移出，變成自由契約球員，無論新舊球團都能再交涉。

火腿第一次使用「Non-tender」的專業術語，球評里崎智也在YouTube解釋，「簡單來說，就是戰力外。但戰力外這個詞有點負面，Non-tender聽起來比較溫和，就是兩方商量後的結果，讓他們能跟其他球隊自由交涉，但其實兩者的內涵都是一樣的，就是戰力外。」

不過里崎智也表示，大田、西川等人都是有實績的，只是表現不符合年薪應有期待，如果跟選手提出超過減薪限制的數字，這些負面資訊無形中會降低球員的市場價值，「比起勉強留在火腿，不如讓他們跟其他球隊交涉，還有可能用較好的年薪轉隊，這是日本火腿的溫柔，但如果這些球員無法轉隊成功，必須回來跟母球團談薪，處境會更加嚴峻。」

西川遙輝（中）、大田泰示（右）季末都遭火腿不續約。（資料照，記者陳志曲攝）

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