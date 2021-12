網球》生涯首座大滿貫得再等等 捷克前球后因傷退出明年澳網

普利絲可娃宣布退出澳網。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕澳洲網球公開賽將在明年元月17日開打,捷克前世界球后普利絲可娃(Karolina Pliskova)今宣布因在訓練時導致手部受傷,決定退賽。

澳網官方今先證實普利絲可娃退賽消息,隨後這位29歲的捷克好手也在推特親自發文表示,「生活中總會有些不如意的時刻,很遺憾地我無法參加澳網、這個我最喜愛的賽事之一,但時間與信念能夠讓一切痊癒。」

普利絲可娃曾在2016年美網以及今年的溫網兩度打進大滿貫決賽,不過最後都屈居亞軍,在墨爾本公園的最佳成績則是2019年的4強,在準決賽不敵後來的冠軍大坂直美。

Some days are worse than others. Unfortunately I will be out for a while and will not compete at my favorite tournaments in Australia But time and believe can heal everything.

Bohužel i takové dny někdy jsou. Na chvíli bez tenisu a bez Austrálie, ale čas a vůle vše spraví pic.twitter.com/Eqe5v8P5tV