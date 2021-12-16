原棒協關懷盃花蓮開打 賴清德出席勉勵小球員

副總統賴清德出席花蓮原棒協關懷盃，勉勵小球員們永不放棄。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕第28屆台灣原住民族棒球運動發展協會關懷盃棒球邀請賽暨棒球豐年祭，今（16日）在花蓮正式開打，副總統賴清德出席開幕活動力挺，勉勵小球員們在場上充分發揮球技，跟著前輩基礎一棒接一棒「永不放棄！」

原棒協關懷盃今年以「KUSBAIA原夢飛呀」為主題，鼓勵小球員們勇敢追逐棒球夢，16日至19日在花蓮國福、大本、德興及平和國中棒球場等地登場。原棒協理事長林智勝、副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）及花蓮縣政府教育處代理處長饒忠等人，今出席在花蓮德興棒球場的開幕活動。

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賴清德說，希望小球員們在關懷盃場上充分發揮球技，並珍惜前輩一棒接一棒打下的基礎，也謝謝已故職棒選手「輝老大」王光輝，對職棒的奉獻及原鄉棒球的付出。

他說，感謝原棒協連續2年排除疫情等各項困難，如期舉辦關懷盃，關心原住民朋友的棒球運動，棒球有助人格養成，期許小選手們永不放棄、永不氣餒，追求勝負外，也能注意當中所帶給自己的影響及成長。

原棒協關懷盃棒球邀請賽，又被稱「迷你版台灣職棒」，1994年開打後，每年在花東地區舉行，除是現存最悠久的學生棒球賽事，也是年末最盛大棒球豐年祭，蘊藏許多未來可能的棒球人才。今年賽事邁入第28屆，共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，其中花蓮太巴塱、宜蘭三星國小連續28年全勤參加。

原棒協去年啟動獎學金計畫，透過向企業及社會各界獎助學金的募集，讓更多資源和希望送進原鄉棒球隊，今年在關懷盃開幕典禮上，也進行首屆獎助學金頒獎。

原棒協關懷盃今起在花蓮開打，小球員們場上進行運動員宣誓。（記者王峻祺攝）

副總統賴清德今到花蓮出席原棒協關懷盃。（記者王峻祺攝）

原棒協今年在關懷盃開幕典禮上，進行首屆獎助學金頒獎。 （記者王峻祺攝）

第27屆原棒協關懷盃青少棒組冠軍台東卑南國中代表將冠軍旗繳回到原棒協理事長林智勝（左）手中。（記者王峻祺攝）

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