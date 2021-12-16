關懷盃》南投中正棒、樂二刀流 洪總與曾豪駒竟是同學

南投少棒總教練洪瑞祥。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕第28屆關懷盃今天開打，南投中正少棒靠強投豪打，全場擊出13支安打，加上先發投手黃錫恩投2局無失分，只花3局就以17:2大勝玉里少棒，黃錫恩拿下勝投。

南投中正少棒首度參加關懷盃，報名參賽15人全是布農族原住民，其中5名女將都是六年級球員，另有2名女將隨隊未報名，7人也是學校女壘隊一員，除了四年級球員廖宏翰之外，其他14名五、六年級球員，依學校規定都必須參加管樂團，今年縣內比賽拿到優等獎。

請繼續往下閱讀...

南投中正國小教務主任謝明俊擔任球隊管理，他表示，為了陶冶球員性情讓他們學音樂，有練球肺活量就不錯，吹奏樂器沒問題，學音樂的孩子情緒較穩定、專注，未來他們也就懂得欣賞音樂。

中正球員棒球、音樂「二刀流」，好比說今天投捕搭檔黃錫恩、黃麟凱都吹低音號，廖宏宇、石羿瑩吹薩克斯風，石侑湞吹上低音號，辜羽芃、黃朴辰吹圓號，石銘安吹小號，高宇東打大鼓，洪安平則打小鼓；至於打球還是音樂好玩？小球員童言童語，開玩笑說，「打球比較好玩啊！學音樂是被逼的。」

中正少棒總教練洪瑞祥現年42歲，出身台中力行少棒、中山青少棒，在中山青少棒與曾豪駒、張誌家、紀俊麟是同學，林威助是大他一屆的學長，為了回饋故鄉，14年前洪瑞祥回到南投仁愛鄉，在海拔650公尺的中正國小一手組成棒球隊。

洪瑞祥表示，學校位處山區，只有籃球場可以練球，也只能練基本功，所以小球員基本功練得非常扎實，小朋友很難得來花蓮比賽，很開心帶他們來打關懷盃，希望開闊他們的視野。

謝明俊透露，今年副總統賴情德訪視學校，允諾撥經費，將籃球場改建成內野練習場，未來球隊就有專屬的練球場所。

南投中正少棒七名女球員。（記者羅志朋攝）

南投中正少棒球員除了打球，還是學校管樂隊成員。（記者羅志朋攝）

南投中正少棒女球員黃敏玲。（記者羅志朋攝）

南投中正少棒女球員辜羽芃。（記者羅志朋攝）

南投中正少棒先發投手黃錫恩今天投2局無失分拿下勝投。（記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法