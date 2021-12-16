棒球》諸羅山盃少棒賽復辦 98隊19日起展開廝殺

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽是全國少棒盛事。（資料照，嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府原考量防疫欲停辦「第24屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，經地方民意反映希望不要取消，市府在符合防疫規範下縮小規模舉辦，預計19日到24日舉辦6天賽事，總計參賽隊伍有98隊，賽程已公告在「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」官方網站。

嘉義市政府教育處長林立生之前接受訪問時表示，由於比賽不是說辦就辦，包括裁判人力、場地等各項條件需要協調，舉辦時間也希望避免與2021台灣設計展重疊，目前緊密籌備，希望全力提供孩子參賽、揮棒的機會。

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承辦單位「中華民國學生棒球運動聯盟」秘書長陳德華表示，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫考量，今年以邀請賽形式舉辦，依照去年比賽64強、嘉義縣市球隊以及離島球隊等順序邀請，總計98支隊伍參賽，相較去年249支隊伍縮小規模許多，且雖國外球隊無法來台參加，不過有台北市日僑學校棒球隊、澎湖縣講美國小等多支球隊參與。

陳德華表示，19日起賽事分別在嘉義市立棒球場、運三甲、運三乙、博愛及興嘉國小球場、嘉義高工棒球場及港坪運動公園棒球場等7處舉行，除了嘉工、港坪一天4場賽事，其他球場一天舉行5場賽事，動員的裁判、紀錄及防護員約100人。

陳德華說，為做好防疫，除不舉辦開幕典禮，球員除比賽時，在場邊休息、觀賽都要戴口罩，賽前也要寫健康切結書並量體溫；另設置有觀眾區，避免與球員休息區有近距離接觸。

往年諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，在嘉義市立棒球場熱鬧開幕，今年因應防疫，縮小規模舉辦。（嘉義市政府提供）

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