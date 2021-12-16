晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

關懷盃》緬懷王光輝 賴清德：典範一直在我們心中

2021/12/16 19:30

副總統賴清德。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕第28屆關懷盃今年在花蓮開打，今天下午4點在花蓮德興棒球場舉行開幕典禮，副總統賴清德特別出席與會，也是連兩年現身為關懷盃站台，典禮中特別播放緬懷「輝老大」王光輝的紀錄影片，場面感人，這座球場正是當年王光輝引退賽舉辦的地方。

賴清德說，「今年特別的是，碰到大家欽佩的輝老大離開我們，但他的典範一直在我們心中，看到播放的影片非常感動和欽佩，希望這個精神可以傳承下去，讓小朋友可以學到，等到他們長大，不管是職棒或在社會各角落，都能回饋給孩子們。」

賴清德表示，希望小球員們在關懷盃場上充分發揮球技，並珍惜前輩一棒接一棒打下的基礎，也謝謝已故職棒選手「輝老大」王光輝，對職棒的奉獻及原鄉棒球的付出。

今年關懷盃邁入第28屆，以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，期許小球員勇敢追逐的自己的棒球夢。本屆賽事共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，除了連續28年「全勤參賽」的花蓮太巴塱國小及宜蘭三星國小外，還有5支首度參賽的隊伍，包括新竹上舘國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

副總統賴清德（左二）與林智勝（右二）。（記者羅志朋攝）

關懷盃參賽小球員轉過身看大螢幕播放王光輝緬懷影片。（記者羅志朋攝）

關懷盃開幕典禮。（記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。