關懷盃》緬懷王光輝 賴清德：典範一直在我們心中

副總統賴清德。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕第28屆關懷盃今年在花蓮開打，今天下午4點在花蓮德興棒球場舉行開幕典禮，副總統賴清德特別出席與會，也是連兩年現身為關懷盃站台，典禮中特別播放緬懷「輝老大」王光輝的紀錄影片，場面感人，這座球場正是當年王光輝引退賽舉辦的地方。

賴清德說，「今年特別的是，碰到大家欽佩的輝老大離開我們，但他的典範一直在我們心中，看到播放的影片非常感動和欽佩，希望這個精神可以傳承下去，讓小朋友可以學到，等到他們長大，不管是職棒或在社會各角落，都能回饋給孩子們。」

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賴清德表示，希望小球員們在關懷盃場上充分發揮球技，並珍惜前輩一棒接一棒打下的基礎，也謝謝已故職棒選手「輝老大」王光輝，對職棒的奉獻及原鄉棒球的付出。

今年關懷盃邁入第28屆，以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，期許小球員勇敢追逐的自己的棒球夢。本屆賽事共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，除了連續28年「全勤參賽」的花蓮太巴塱國小及宜蘭三星國小外，還有5支首度參賽的隊伍，包括新竹上舘國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

副總統賴清德（左二）與林智勝（右二）。（記者羅志朋攝）

關懷盃參賽小球員轉過身看大螢幕播放王光輝緬懷影片。（記者羅志朋攝）

關懷盃開幕典禮。（記者羅志朋攝）

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