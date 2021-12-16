滑冰》退役後活躍於外交 前花滑皇后關穎珊獲提名駐貝里斯大使

關穎珊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今日宣布提名前花式溜冰皇后關穎珊（Michelle Kwan）為美國駐貝里斯大使。

關穎珊也在推特上表明她接受提名：「我很榮幸被拜登總統提名擔任駐貝里斯大使，如果能夠通過，我將會為我的國家服務感到非常自豪。」

請繼續往下閱讀...

今年41歲的關穎珊曾經是花式滑冰選手，她在1996至2004年的世界錦標賽中共奪下5金、3銀、1銅，並在1998年長野東奧拿下女子單人銀牌，僅次於同樣代表美國的金牌得主Tara Lipinski。2002年鹽湖城冬奧，關穎珊則是獲得銅牌。

從花式滑冰選手退役後，關穎珊在外交事務上相當活躍，也與許多候選人和官員合作過。 2006年小布希總統（George W. Bush）執政時，國務卿萊斯（Condoleezza Rice）任命她為首位美國國務院的公共政策特使。歐巴馬（Barack Obama）上台後，關穎珊成為國務院公共外交和公共事務高級顧問，繼續為外交努力。她在2019年加入拜登的競選團隊，目前則是國際特殊奧林匹克委員會的董事會成員兼財務主管。

白宮的聲明中寫道：「她是美國歷史上獲得最多榮譽的花式滑冰運動員，贏得了43次冠軍，其中包括5次世界冠軍、9次全國冠軍和2枚奧運獎牌。她於2006年成為第一位公共外交特使，十年來，她代表美國國務院在各地奔走，讓世界各地的青年參與社會和教育議題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法