NBA》近25年僅發生2次！ 湖人、獨行俠攜手寫下難得紀錄

里維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天進行的湖人獨行俠之戰可說是峰迴路轉，但也因為他們關鍵時刻精準的外線，所以聯手創下了近25年僅發生過兩次的難得紀錄。

此役第四節尾聲湖人老將艾靈頓（Wayne Ellington）在比賽剩下兩秒時撿到進攻籃板後、投進關鍵三分將比數扳平，雙方因此進入延長賽。

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延長賽兩隊的比分仍非常接近，在延長賽剩下1分09秒時，當時湖人還手握3分領先，但獨行俠小哈達威（Tim Hardaway Jr.）馬上在45.7秒投入一記追平三分，下一波進攻，湖人魏斯布魯克（Russell Westbrook）在24.0秒以高角度投進一記超前三分，迫使獨行俠叫出暫停。

暫停過後克勒貝爾（Maxi Kleber）在外線拆炸彈，投進一顆擦板三分再將把比數追平，也讓湖人也不得不喊出暫停，並在暫停後由小將里維斯（Austin Reaves）投入致命三分終結比賽，最終湖人以107:104擊敗獨行俠。

《ESPN Stats & Info》指出，這場湖人與獨行俠之戰在第四節+延長賽的最後一分鐘總共投進了5顆追平或超前比分的三分球，這追平了NBA過去25年來單場投入最多顆關鍵三分球的紀錄，上一次發生是在2019年1月4日公牛對決溜馬的比賽。

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