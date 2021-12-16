UBA》幫學姊打三對三練手感 王玥媞重現「得分機器」身手

文化大學王玥媞。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕文化大二前鋒、108學年度HBL冠軍賽MVP王玥媞今先發24分鐘，19投中11，攻下全場最高23分、10籃板，UBA兩年來第一次「雙十」，並率領文化112：47輕取本季重返一級的清華大學，110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽開季4連勝、連2場得分破百。

王玥媞說，「前陣子我跟慧慈去幫學姊打三對三，不但拿冠軍還有獎金，且持續不錯的手感，即使UBA休兵一個多月，今天再戰不生疏。」

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王玥媞開季首場對北大還在調整手感，只拿6分，接下來連3場破20分，各得21、29、23分，重拾昔日HBL「得分機器」的身手。

第一節27：14、上半場61：31，文化第4勝早早到手。王玥媞說：「休兵這一個月我們沒打任何比賽，只有在自家體育館跟國泰女籃的學姊練習賽，增加強度，效果不錯。」

清大開季4連敗，大一菜主控衛楊芷昀三分球9投中3，拿14分、7籃板、 6助攻，也是繼第一階段末役三分球10投中5，飆24分生涯雙新高後，連兩戰精湛演出。

出身HBL名校永仁的楊芷昀說，逐漸適應進入UBA節奏、也更有感覺，更重要是不會怯場。

清華大學楊芷昀。（大專體總提供）

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