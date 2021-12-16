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羽球世錦賽》李洋／王齊麟很棒！大戰68分鐘收下男雙8強門票

2021/12/16 23:08

李洋／王齊麟闖進男雙8強，締造合拍以來在世錦賽的最佳成績。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟，今天在2021年世界羽球錦標賽16強戰，以21：18、17：21、21：18擺平世界排名18的馬來西亞吳世飛／伊祖丁，晉級男雙8強，締造合拍以來在世錦賽的最佳成績。

李洋／王齊麟東京奧運奪冠後，在10月丹麥公開賽、11月印尼大師賽及印尼公開賽都無緣打入決賽，年終賽總決賽則以季軍作收。麟洋配上屆才首次合體打世錦賽於16強止步，本屆希望能更上層樓。

李洋／王齊麟、吳世飛／伊祖丁之前在11月超級1000系列印尼公開賽首次交鋒，麟洋配直落二吞敗。

今日雙方狹路相逢，李洋／王齊麟首局4：7落後，連掃7分進入技術暫停，大馬組合後段連下4分把戰局扳平，並取得16：14領先，麟洋配穩住陣腳，回敬6：1攻勢取得3個局點，在第2個局點靠王齊麟連續多拍下壓逼得對手回球掛網，先馳得點。

李洋／王齊麟次局最多落後3分，一度追到17：17卻無法超車成功，被吳世飛／伊祖丁連下4分，只能在第三局分勝負。進入決勝局廝殺，麟洋配連取3分以11：9進入技術暫停，換邊後卻三度被追平，還好沒有自亂陣腳連下3分，取得賽末點，最終耗時68分鐘收下8強入場券。

李洋／王齊麟8強又要再戰另一大馬組合世界排名12的王耀新／張御宇，今日他們以22：20、18：21、21：15力退世界排名第9的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

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