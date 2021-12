NBA》魏少觸發防疫條例無法出賽 湖人10天約簽小刺客救火

「小刺客」I.湯瑪斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨與獨行俠激戰到延長賽,靠著魏斯布魯克(Russell Westbrook)助攻小將里維斯(Austin Reaves)投進準絕殺三分球,幫助湖人險勝,不過今傳出壞消息,魏少和布萊德利(Avery Bradley)都因觸發健康安全協議無法出賽,面臨人手不足的湖人隊,傳將以10天短約簽下「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)。

近日疫情狂潮又席捲籃壇,在近兩週病例急遽飆升,據美媒統計,目前有37名球員被列入健康與安全協議名單,而湖人隊日前才有塔克(Talen Horton-Tucker)、豪爾德(Dwight Howard)和孟克(Malik Monk)等3人列入名單,今《ESPN》記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)再爆,魏少和布萊德利也都因觸發健康安全協議無法出賽。

Bradley and Westbrook did not accompany the Lakers on their team flight from Dallas to Minneapolis on Thursday, sources told ESPN. https://t.co/Oeuzli28FZ