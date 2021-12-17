NBA》魏少觸發防疫條例無法出賽 湖人10天約簽小刺客救火

「小刺客」I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨與獨行俠激戰到延長賽，靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）助攻小將里維斯（Austin Reaves）投進準絕殺三分球，幫助湖人險勝，不過今傳出壞消息，魏少和布萊德利（Avery Bradley）都因觸發健康安全協議無法出賽，面臨人手不足的湖人隊，傳將以10天短約簽下「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

近日疫情狂潮又席捲籃壇，在近兩週病例急遽飆升，據美媒統計，目前有37名球員被列入健康與安全協議名單，而湖人隊日前才有塔克（Talen Horton-Tucker）、豪爾德（Dwight Howard）和孟克（Malik Monk）等3人列入名單，今《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）再爆，魏少和布萊德利也都因觸發健康安全協議無法出賽。

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Bradley and Westbrook did not accompany the Lakers on their team flight from Dallas to Minneapolis on Thursday, sources told ESPN. https://t.co/Oeuzli28FZ — Dave McMenamin （@mcten） December 16, 2021

人手捉襟見肘的湖人，只能趕緊從發展聯盟找救兵，根據《TheAthletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，紫金軍團打算用困難特例條款與「小刺客」I.湯瑪斯簽下一份10天短約來救火。

Thomas is planning to sign a 10-day contract under the hardship exemption, sources said. https://t.co/cKmXwmgMWD — Shams Charania （@ShamsCharania） December 16, 2021

曾入選兩次明星賽的I.湯瑪斯近年雖成為聯盟浪人，但他依舊有勁爆的飆分能力，先前曾在業餘聯賽爆砍81分引發關注，力求再現身手的他近日加入發展聯盟披上金塊G聯盟大急流城黃金隊球衣，而他在黃金隊首秀就豪取42分6籃板8助攻，如今也終於盼到能重返NBA舞台的機會。

I.湯瑪斯在上個賽季僅與鵜鶘簽下一張10天短約，出賽3場，平均16分鐘拿下7.7分1.7助攻，他生涯在NBA於季賽出賽528場，平均可以拿下18.1分。

「魏少」魏斯布魯克。（資料照，法新社）

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