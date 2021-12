NBA》國王爆染疫潮多人有症狀 球團緊急關閉訓練場所

國王當家後衛福克斯觸發健康安全協議。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA疫情越發嚴重,國王隊內部似乎也爆發出染疫潮,除當家主控福克斯(De'Aaron Fox)也在今日觸發健康安全協議外,有多位人員也出現相關症狀,球團也緊急關閉練球場所。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,國王當家主控福克斯今日觸發健康安全協議,而球團也似乎爆發染疫潮,包括榜眼巴格利(Marvin Bagley III)及代理總教練詹崔(Alvin Gentry)在內,目前多位球員及工作人員確診,並且一些病例是有出現症狀,也恐將會有多人觸發安全協議。

請繼續往下閱讀...

另外《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也指出,國王為因應疫情衝擊,緊急取消今日的練習,並且關閉訓練場所,甚至國王能否出戰明日與灰熊的比賽也被打上問號。

國王昨日在主場迎戰巫師,巴格利及詹崔都因觸發安全協議未在隊上,不過國王仍以119:105收勝,中止3連敗,目前戰績12勝17敗,排在西部第10名。

Sources: The Sacramento Kings are having a COVID-19 outbreak of multiple positive tests among players and staffers, including Marvin Bagley, Alvin Gentry — with potentially multiple additional players and staff entering protocols. There are some symptomatic cases.

The Sacramento Kings cancelled today's practice, shut down the team's facility and have growing concerns whether a Covid outbreak will allow them to play Friday night's game vs. Memphis, sources tell ESPN. The team continues to test and retest players and staff.