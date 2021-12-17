NBA》溜馬清倉大拍賣 沙波尼斯驚爆不想再為印城打球

沙波尼斯傳高喊賣我。（USA TODAY Sports ）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬本季戰績不佳，近日遭爆料打算進行重建，球隊交易風聲頻傳，陣中明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）也被提及。今天更有美媒爆料，他不想再繼續為印城打球，想轉往新的環境發展。

溜馬預計將清倉大拍賣，陣中三大主力沙波尼斯、雷佛特（Caris LeVert）以及透納（Myles Turner）都被擺上交易談判桌。美媒《The Action Network》作家Matt Moore指出，這位明星中鋒去年就曾想離開印第安納，《The Ringer》記者Kevin O'Connor也爆料他不想待在這支球隊，不過此消息被記者Scott Agnes否認。

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今年25歲的沙波尼斯已邁入來到溜馬第5賽季，他本季場均可以貢獻18.5分、11.9籃板、4.1助攻，根據數據網站《FiveThirtyEight》顯示，他今年勝利貢獻值（WAR，Wins above replacement）在所有球員中並列第9，被視為三人中賣相最好的球員。

溜馬另一項交易沙波尼斯有力因素則是他物美價廉，他本季薪資僅1850萬美元，且合約要到2023-24球季才會到期，想要爭取加盟的球隊也能利用他的薪資匹配價格。據傳勇士、太陽、國王等多支球隊都對這名2屆明星中鋒有興趣。

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