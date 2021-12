網球》費德爾超狂！連19年蟬聯男單人氣王續堆「費爸」障礙

費爸連19年蟬聯單打人氣王締造超狂紀錄。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕瑞士傳奇天王費德爾(Roger Federer)本季在溫網8強止步後決定再動膝蓋手術,賽季也提前畫下句點,不過這還是無損他的超高人氣,ATP官網今公布2021年度各項大獎得主,費爸再度獲得球迷票選成為單打人氣王,連19年稱霸締造超狂紀錄。

「高齡」40歲的費德爾去年先接連進行了2次右膝手術,原預期在今年1月澳網復出,但最後直到自3月的杜哈男網賽才回歸,不過復出後費爸狀態明顯不如以往,7月溫網男單8強戰慘敗後,8月他膝蓋動刀接受第3次手術,也提前結束本季,今年他在ATP巡迴賽的戰績只有9勝4敗,排名罕見跌出前10榜,目前排於第16名。

不過即使回歸表現不如預期,但仍無損費爸的超高人氣,今年他也毫無意外再度蟬聯球迷票選的單打人氣王,值得一提的是,ATP自2000年設立此獎以來,包括費爸在內只有三名球員獲獎過,首年由巴西巴西名將庫爾頓(Gustavo Kuerten)獲獎,2001、2002年則由俄羅斯網球名將沙芬(Marat Safin)奪下,而從2003年起就由費爸蟬聯迄今,連19年稱霸繼續堆高屬於自己的障礙。

You've voted and @rogerfederer is your Favourite Singles Player for the 19th year in a row!#ATPAwards