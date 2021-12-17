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網球》費德爾超狂！連19年蟬聯男單人氣王續堆「費爸」障礙

2021/12/17 10:12

費爸連19年蟬聯單打人氣王締造超狂紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）本季在溫網8強止步後決定再動膝蓋手術，賽季也提前畫下句點，不過這還是無損他的超高人氣，ATP官網今公布2021年度各項大獎得主，費爸再度獲得球迷票選成為單打人氣王，連19年稱霸締造超狂紀錄。

「高齡」40歲的費德爾去年先接連進行了2次右膝手術，原預期在今年1月澳網復出，但最後直到自3月的杜哈男網賽才回歸，不過復出後費爸狀態明顯不如以往，7月溫網男單8強戰慘敗後，8月他膝蓋動刀接受第3次手術，也提前結束本季，今年他在ATP巡迴賽的戰績只有9勝4敗，排名罕見跌出前10榜，目前排於第16名。

不過即使回歸表現不如預期，但仍無損費爸的超高人氣，今年他也毫無意外再度蟬聯球迷票選的單打人氣王，值得一提的是，ATP自2000年設立此獎以來，包括費爸在內只有三名球員獲獎過，首年由巴西巴西名將庫爾頓（Gustavo Kuerten）獲獎，2001、2002年則由俄羅斯網球名將沙芬（Marat Safin）奪下，而從2003年起就由費爸蟬聯迄今，連19年稱霸繼續堆高屬於自己的障礙。

此外，這位瑞士天王也刷新了自己的ATP獲獎記錄，除了連19次獲選單打人氣王，還有13次獲得由同行職業選手票選的艾德伯格（Stefan Edberg），以及2017年的運動精神獎度最佳復出球員（2017），另外他還5度成為ATP年度第一，加上2次獲得亞瑟艾許人道主義精神獎（Arthur Ashe Humanitarian of the Year Award） 。

其餘獎項方面，法國男雙組合赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）／馬胡（Nicolas Mahut）人氣躍升榮獲球迷票選的雙打人氣王，這也是他們生涯首度獲選該獎，俄國黑馬卡拉塞夫（Aslan Karatsev）則是抱回今年最佳進步獎。

完整得獎名單─

ATP單打年度第一：喬科維奇（Novak Djokovic）

ATP雙打年度第一：維奇（Mate Pavic）／梅克帝奇（Nikola Mektic）

東山再起獎：麥克唐納（Mackenzie Mcdonald）

最佳進步獎：卡拉塞夫

最佳新秀獎：布魯斯克比（Jenson Brooksby）

人道主義精神獎：丹尼爾（Marcus Daniell）

最受歡迎單打球員：費德爾

最受歡迎雙打組合：赫柏特／馬胡

年度最佳教練：諾里（Cameron Norrie）的教練Facundo Lugones

媒體卓越獎：海迪（Prajwal Hegde）

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