NBA》K.湯普森何時復出？美媒曝勇士打算

勇士射手K.湯普森即將復出。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士射手K.湯普森(Klay Thompson)復健狀況越來越好,一度傳出有機會在耶誕節左右復出,而今日美媒則爆料勇士球團的打算,預估最早回歸日期是12月28日。

綜合《NBC Sports》和《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)及史雷特(Anthony Slater)的消息,勇士希望K.湯普森是在主場回歸,但並不打算在12月20及23日的比賽就讓K.湯普森復出,而聖誕節當天勇士是作客太陽,因此最早的回歸日期將可能會是12月28日,屆時將在主場迎戰金塊。

勇士總管邁爾斯(Bob Myers)當地周二訪談時,並未透露K.湯普森何時回歸,他表示球團內部也尚未確定確切的日期,持續與運動醫學人員及K.湯普森交談,但也對於K.湯普森即將走完這漫長隧道表示開心,也讚賞K.湯普森打隊內賽的狀況,並且越來越好、強壯。

隨著復出時間已進入倒數階段,K.湯普森也將會在接下來時間加強調整,並恢復到比賽狀態。

