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NBA》K.湯普森何時復出？美媒曝勇士打算

2021/12/17 09:58

勇士射手K.湯普森即將復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）復健狀況越來越好，一度傳出有機會在耶誕節左右復出，而今日美媒則爆料勇士球團的打算，預估最早回歸日期是12月28日。

綜合《NBC Sports》和《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）及史雷特（Anthony Slater）的消息，勇士希望K.湯普森是在主場回歸，但並不打算在12月20及23日的比賽就讓K.湯普森復出，而聖誕節當天勇士是作客太陽，因此最早的回歸日期將可能會是12月28日，屆時將在主場迎戰金塊。

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）當地周二訪談時，並未透露K.湯普森何時回歸，他表示球團內部也尚未確定確切的日期，持續與運動醫學人員及K.湯普森交談，但也對於K.湯普森即將走完這漫長隧道表示開心，也讚賞K.湯普森打隊內賽的狀況，並且越來越好、強壯。

隨著復出時間已進入倒數階段，K.湯普森也將會在接下來時間加強調整，並恢復到比賽狀態。

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