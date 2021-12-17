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NBA》雷佛特狂砍31分 溜馬送活塞13連敗

2021/12/17 11:22

雷佛特奮力撲球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天主場迎戰活塞，雖然開賽被打出一波12：2的攻勢，不過他們隨即穩住陣腳，並在第三節將分差擴大至雙位數，讓對手無力回天，終場122：113送給活塞13連敗。

活塞主帥凱西（Dwane Casey）因個人因素缺陣，本場由助理教練卡拉曼（Rex Kalamian）督軍。本季遭遇二年級撞牆期的前鋒貝伊（Saddiq Bey）上半場表現大爆發，個人獨得22分6籃板，但隔壁的雷佛特（Caris LeVert）也不惶多讓拿下20分，並帶領球隊70：64進入下半場。

第三節溜馬雖然遭遇犯規麻煩，雙塔透納（Myles Turner）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）紛紛領到4次犯規，不過板凳群適時補上火力，第三節結束反倒以103：91擴大領先差距。末節活塞雖然靠傑克森（Frank Jackson）、坎寧安（Cade Cunningham）外線開火試圖拉近比分，不過未能縮小落後分數，溜馬成功捍衛主場帶走最後勝利。

溜馬成功止敗。（USA TODAY Sports）

溜馬全隊共6人得分上雙，雷佛特攻下分全場最高31分，並有5次助攻，J.哈勒戴（Justin Holiday）貢獻17分，透納挹注16分4火鍋、沙波尼斯得到12分9籃板，替補上場的杜阿爾特（Chris Duarte）和蘭柏（Jeremy Lamb）分別攻下15分及11分。

貝伊下半場未能延續火燙手感，最終繳出28分、10籃板、5助攻，狀元郎坎寧安再繳全能數據，攻下19分、6籃板、4助攻，不過球隊仍未能贏球，傑克森板凳出發貢獻18分，S.李伊（Saben Lee）貢獻11分，迪亞洛（Hamidou Diallo）挹注12分，萊爾斯（Trey Lyles）也有10分進帳。

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