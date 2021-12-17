NHL》開第一槍！疫情升溫蒙特婁加拿大人打「閉門戰」

今日蒙特婁加拿大人與費城飛人的比賽採「閉門戰」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情升溫，各大職業運動遭受衝擊，也開始做出因應對策，而今日在當地政府的要求下，NHL蒙特婁加拿大人（Montreal Canadiens） 在主場迎戰費城飛人 （Philadelphia Flyers）的比賽臨時做出更動，宣布改採「閉門戰」。

今日蒙特婁加拿大人在主場貝爾中心迎戰費城飛人，然而在開賽不到兩小時前，球團緊急發出公告，由於當地公共衛生官員要求，宣布本場比賽不開放觀眾進場，採「閉門戰」，以減緩疫情的傳播，而這也是NHL本季第一次在完全沒有球迷的情況下進行比賽。

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據悉，新型變種病毒「Omicron」在當地魁北克省擴散，今日新增2,869例病例，據《Daily Hive》報導，這是自1月2日以來的單日最高增加數量，蒙特婁加拿大人表示由於當地病例急遽上升，球團接受魁北克公共衛生官員「閉門戰」的要求，以確保粉絲、民眾的安全。

昨日安大略省也祭出相關限制，規定1000人以上場館只能容納50%人數，NBA暴龍也將首當其衝，根據賽程，周六暴龍將在主場加拿大航空中心迎戰勇士，另外當地的NHL球隊多倫多楓葉、渥太華參議員隊也都受該規定影響 ，楓葉的主場亦為豐業銀行體育館（前稱為加拿大航空中心）。

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