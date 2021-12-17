晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NHL》開第一槍！疫情升溫蒙特婁加拿大人打「閉門戰」

2021/12/17 10:57

今日蒙特婁加拿大人與費城飛人的比賽採「閉門戰」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情升溫，各大職業運動遭受衝擊，也開始做出因應對策，而今日在當地政府的要求下，NHL蒙特婁加拿大人（Montreal Canadiens） 在主場迎戰費城飛人 （Philadelphia Flyers）的比賽臨時做出更動，宣布改採「閉門戰」。

今日蒙特婁加拿大人在主場貝爾中心迎戰費城飛人，然而在開賽不到兩小時前，球團緊急發出公告，由於當地公共衛生官員要求，宣布本場比賽不開放觀眾進場，採「閉門戰」，以減緩疫情的傳播，而這也是NHL本季第一次在完全沒有球迷的情況下進行比賽。

據悉，新型變種病毒「Omicron」在當地魁北克省擴散，今日新增2,869例病例，據《Daily Hive》報導，這是自1月2日以來的單日最高增加數量，蒙特婁加拿大人表示由於當地病例急遽上升，球團接受魁北克公共衛生官員「閉門戰」的要求，以確保粉絲、民眾的安全。

昨日安大略省也祭出相關限制，規定1000人以上場館只能容納50%人數，NBA暴龍也將首當其衝，根據賽程，周六暴龍將在主場加拿大航空中心迎戰勇士，另外當地的NHL球隊多倫多楓葉、渥太華參議員隊也都受該規定影響 ，楓葉的主場亦為豐業銀行體育館（前稱為加拿大航空中心）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。