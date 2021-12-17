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NBA》獨行俠好冤！魏少傳球前早走步 湖人準絕殺竟是誤判

2021/12/17 11:21

湖人昨靠著魏少助攻里維斯砍進結束比賽的三分球，但魏少在傳球前其實已經走步違例。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨與獨行俠激戰到延長賽，靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）助攻小將里維斯（Austin Reaves）投進致命三分球，幫助湖人險勝，不過今裁判報告出爐，昨魏少在傳球給里維斯前，其實已經走步違例。

湖人昨交手獨行俠從正規賽激戰到延長雙方還是難分難捨，魏斯布魯克在延長賽最後24秒以高角度投進一記超前三分，不過隨後獨行俠克勒貝爾（Maxi Kleber）在外線拆炸彈，投進一顆擦板三分再度把比數追平，暫停結束後，魏少接獲傳球往禁區切入但卻沒有選擇投籃，反而是選擇傳給小將里維斯，而他直接拔起，在剩下1.0秒時命中一顆終結比賽的三分彈，幫球隊拿下勝利。

湖人小將里維斯昨準絕殺三分其實是一次裁判漏判。（資料照，法新社）

今聯盟公布最後兩分鐘的裁判報告，卻顯示里維斯最後這顆致命三分球，竟是裁判的一次誤判。報告指出，延長賽剩下5秒時，魏少在接老將艾靈頓（Wayne Ellington）傳球後送給里維斯前他在啟動時先動了右腳，應該被吹罰走步違例，若當時裁判有正確吹判，獨行俠原本應該還有機會與湖人戰到二度延長。

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