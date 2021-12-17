NBA》大腿拉傷缺陣8場 布克最新傷勢情況曝光

布克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽一哥布克（Devin Booker）日前因為左大腿拉傷，目前連續缺席8場比賽，不過近日傳出他已回到訓練館並展開一系列訓練，不過何時能夠回歸賽場還未有明確時間表。

布克在12月1日對戰勇士比賽僅打了15分鐘就因腿傷退場，並未再回到賽場，近期比賽都穿著便衣在場邊做壁上觀，不過好消息是今天網路留出布克和太陽助教傑克（Jarrett Jack）在體育館訓練的影片，可以發現這位明星射手已開始進行運球、跑動投籃等訓練，雖還未進入身體碰撞等高強度練習，不過離復出時間越來越近。

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Again. Devin Booker working to get back on the court. #Suns pic.twitter.com/cdXJybSJma — Duane Rankin （@DuaneRankin） December 16, 2021

雖然布克目前仍無法代表球隊出賽，但他仍掛念著全隊，跟隨隊友一同征戰客場之旅，太陽前鋒C.強森（Cameron Johnson）就表示，「他一直是我們球隊的領袖，就算他現在不能上場，他仍能在板凳席上帶領我們。」

太陽除了布克躺在傷兵名單，替補後衛佩恩（Cameron Payne）也因右腿拉傷缺陣5場比賽，他在受訪時也難掩失望表示，「當遇到這樣的傷勢絕對不能急躁，因為當你感覺好一點時，就會迫不急待想要重返賽場，我們能做的就是保持耐心。」

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