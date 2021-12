NBA》大腿拉傷缺陣8場 布克最新傷勢情況曝光

布克。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽一哥布克(Devin Booker)日前因為左大腿拉傷,目前連續缺席8場比賽,不過近日傳出他已回到訓練館並展開一系列訓練,不過何時能夠回歸賽場還未有明確時間表。

布克在12月1日對戰勇士比賽僅打了15分鐘就因腿傷退場,並未再回到賽場,近期比賽都穿著便衣在場邊做壁上觀,不過好消息是今天網路留出布克和太陽助教傑克(Jarrett Jack)在體育館訓練的影片,可以發現這位明星射手已開始進行運球、跑動投籃等訓練,雖還未進入身體碰撞等高強度練習,不過離復出時間越來越近。

Devin Booker (hamstring) working to get back. #Suns . pic.twitter.com/YjVa4wibqC

Again. Devin Booker working to get back on the court. #Suns pic.twitter.com/cdXJybSJma