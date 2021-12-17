NBA》克服20分劣勢仍敗給籃網 七六人連2晚領相似劇本

籃網主場力退七六人。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨、今日「背靠背」出賽，昨日對熱火曾落後多達23分，但在末節一度扳平，只不過最後仍錯失反超機會，而今日類似的「劇本」又再次上演，七六人於末節克服20分的劣勢但最後仍無力超前，以105：114吞3連敗，籃網則收4連勝。

籃網首節狂攻，23投15中命中率高達65.2%，取得39：25，次節更建立20分的領先優勢，不過隨後七六人也吹起反攻號角，第三節全隊攻下31分，恩比德（Joel Embiid）和小柯瑞（Seth Curry）就聯手包辦當中的25分，籃網攻勢減弱只拿到19分，七六人帶著79：85落後進入末節。

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決勝節籃網以5分開局，但七六人不甘示弱，回敬12：2追到僅剩1分差，雙方僵持一陣，恩比德於3分10秒跳投追平101：101，雙方一來一往後仍是平手，而隨後杜蘭特（Kevin Durant）飆進三分又加罰命中完成4分打，接著又助攻葛瑞芬（Blake Griffin）三分彈，七六人後來無力再造成威脅，終場籃網以114：105收勝。

籃網有7人觸發健康安全協議不在隊上，杜蘭特攻下34分11籃板8助攻，葛瑞芬17分9籃板，克雷克斯頓（Nicolas Claxton）17分，米爾斯（Patty Mills）14分，湯馬斯（Cameron Thomas）11分。

七六人方面，恩比德32分9籃板，小柯瑞29分，米爾頓（Shake Milton）13分，T.哈里斯（Tobias Harris）11分。

籃網主場力退七六人。（歐新社）

籃網主場力退七六人。（歐新社）

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