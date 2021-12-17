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NBA》公牛一哥還得休三週 主帥曝：耶誕節後才會回來

2021/12/17 12:20

公牛一哥拉文得等到耶誕節之後才有可能回歸。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部勁旅公牛近期疑似爆發染疫潮，全隊超過一半的人都觸發健康安全協議，陷入人手捉襟見肘的窘境，本週兩場分別對上活塞、暴龍的比賽也延期，而美媒今更新芝加哥大軍近況，好消息是德羅森（DeMar DeRozan）等幾位主力下週都有望回歸，壞消息是一哥拉文（Zach LaVine）恐怕要等耶誕節後才會回歸。

公牛爆發染疫潮，主力球員拉文（Zach LaVine）、德羅森（DeMar DeRozan）、格林（Javonte Green），以及T.布朗（Troy Brown Jr.）、懷特（Coby White）、湯瑪斯（Matt Thomas）、D.瓊斯（Derrick Jones）、多桑姆（Ayo Dosunmu）與S.強森（Stanley Johnson），再加上A.強森（Alize Johnson），被列入名單人數多達10人。

美媒《Sports Illustrated》今撰文更新公牛近況，總教練唐納文（Billy Donovan）透露，包括明星後衛德羅森等幾位先發主力，有望在接下來的比賽中回歸，不過唐納文也帶來壞消息，那就是他們的一哥拉文，至少會休養三週，在耶誕節前都不會復出。

然而公牛隊接下來將於台灣時間12月20日在主場迎戰湖人，隔天又得背靠背出戰火箭，相隔一天後又要交手暴龍，該如何調動有限的人力，恐怕會是公牛教練團的大課題。

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