MLB》全美瘋大谷翔平！ 一張圖看懂人氣有多夯

大谷翔平。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平本季寫下鬼神賽季,季後幾乎橫掃各大獎項,今日數據網站《Baseball Reference》再用一張圖顯示大谷翔平的人氣有多夯。

大谷翔平本季強投豪打震撼大聯盟,寫下載入史冊成績,投球方面繳出9勝2敗、防禦率3.18、156K,打擊則有46轟,8支三壘安打、100打點、103得分、26盜,打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。

每位選手在數據網站《Baseball Reference》上,都有自己的專屬頁面,該網站統計美國50大州中,今年各州流覽次數最多的選手,以地圖的方式呈現,大谷翔平毫不意外再度拿到第一名,而且在其中的24個州居冠,地圖上幾乎都被大谷的臉攻佔。

若以本年度加總來看,流覽次數最多的選手依然是大谷,第二名是「普神」普侯斯(Albert Pujols)、第三名為「神鱒」楚奧特(Mike Trout)。球隊部分,美聯最多人瀏覽的隊伍是洋基,國聯則是道奇。

2021 was the year of Ohtani in California, Harper in Pennsylvania, and Adalberto Mondesi in Mississippi.



Check out our 2021 year in review https://t.co/nC5yYXtAaK pic.twitter.com/Ue18SQj5PV