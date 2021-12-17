MLB》全美瘋大谷翔平！ 一張圖看懂人氣有多夯

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平本季寫下鬼神賽季，季後幾乎橫掃各大獎項，今日數據網站《Baseball Reference》再用一張圖顯示大谷翔平的人氣有多夯。

大谷翔平本季強投豪打震撼大聯盟，寫下載入史冊成績，投球方面繳出9勝2敗、防禦率3.18、156K，打擊則有46轟，8支三壘安打、100打點、103得分、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。

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每位選手在數據網站《Baseball Reference》上，都有自己的專屬頁面，該網站統計美國50大州中，今年各州流覽次數最多的選手，以地圖的方式呈現，大谷翔平毫不意外再度拿到第一名，而且在其中的24個州居冠，地圖上幾乎都被大谷的臉攻佔。

若以本年度加總來看，流覽次數最多的選手依然是大谷，第二名是「普神」普侯斯（Albert Pujols）、第三名為「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。球隊部分，美聯最多人瀏覽的隊伍是洋基，國聯則是道奇。

2021 was the year of Ohtani in California, Harper in Pennsylvania, and Adalberto Mondesi in Mississippi.



Check out our 2021 year in review https://t.co/nC5yYXtAaK pic.twitter.com/Ue18SQj5PV — Baseball Reference （@baseball_ref） December 16, 2021

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