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NBA》昆克利板凳殺出狂下三分雨 尼克退火箭終止4連敗

2021/12/17 12:50

昆克利本場三分球10投7中。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天客場作戰火箭，昆克利Immanuel Quickley從板凳異軍突起，攻下全場最高的24分，並命中7顆三分球，加上新秀麥克布萊德（Miles McBride）本場受到教練團重用同樣繳出優異表現，終場116：103輕鬆力退對手。

兩支球隊賽前都面臨人手短缺窘境，尼克正值4連敗低潮，巴瑞特（R.J. Barrett）、托平（Obi Toppin）等4人觸發健康安全協議不克出戰。火箭新科榜眼J.格林（Jalen Green）以及伍德（Christian Wood）等人也都因傷缺戰。

不過尼克本場比賽多名小將跳出，在羅斯（Derrick Rose）扭傷腳踝提前退場下，麥克布萊德和昆克利接管戰局，兩人合力攻下39分，並在末節幫助球隊拉開比數，如願終止近期4連敗，奪得近9場比賽下來的第2勝。

麥克布萊德把握機會在教練團面前繳出好表現。（美聯社）

尼克全隊共5人得分上雙，昆克利替補拿下24分最高，富尼耶（Evan Fournier）挹注23分，藍道（Julius Randle）21分6籃板6助攻，M.羅賓森 （Mitchell Robinson）全場8投8中攻下17分9籃板，新秀麥克布萊德貢獻15分9助攻。

火箭方面，泰斯（Daniel Theis）攻得22分10籃板表現最佳，泰特（Jae'Sean Tate）挹注20分，射手麥修斯（Garrison Mathews）17分7籃板，板凳上場的小馬丁（Kenyon Martin Jr.）15分5籃板，克里斯多夫（Josh Christopher）拿下14分。

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