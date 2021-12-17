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MLB》婚後遭史上最嚴重颶風襲擊 新郎畢爾勒家鄉74人喪生

2021/12/17 12:08

畢爾勒。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體預中心／綜合報導〕道奇王牌畢爾勒（Walker Buehler）4天前才在家鄉肯塔基舉辦婚禮，沒想到婚禮過後該州便遭到史上最嚴重的颶風侵襲，畢爾勒決定捐出一件道奇隊球衣、以及三瓶親筆簽名的威士忌募款，希望幫助受災戶。

畢爾勒在13日舉行婚禮，包括道奇隊友透納、泰勒、巴恩斯、以及前隊友席格、佩德森、伍德、赫南德茲等人都到場祝賀，不過婚禮過後肯塔基州便遭颶風侵襲，除了74人死亡、另有100多人下落不明，傷亡人數在未來幾天預計仍會攀升，州立公園的山屋也被拿來當成臨時避難所。畢爾勒本人也決定響應當地酒廠的募款活動，將於今日起開拍。

畢爾勒於2017年登上大聯盟，本季拿下16勝4敗，防禦率2.47，是接替克蕭的道奇新任王牌。

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