MLB》婚後遭史上最嚴重颶風襲擊 新郎畢爾勒家鄉74人喪生

畢爾勒。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體預中心/綜合報導〕道奇王牌畢爾勒(Walker Buehler)4天前才在家鄉肯塔基舉辦婚禮,沒想到婚禮過後該州便遭到史上最嚴重的颶風侵襲,畢爾勒決定捐出一件道奇隊球衣、以及三瓶親筆簽名的威士忌募款,希望幫助受災戶。

畢爾勒在13日舉行婚禮,包括道奇隊友透納、泰勒、巴恩斯、以及前隊友席格、佩德森、伍德、赫南德茲等人都到場祝賀,不過婚禮過後肯塔基州便遭颶風侵襲,除了74人死亡、另有100多人下落不明,傷亡人數在未來幾天預計仍會攀升,州立公園的山屋也被拿來當成臨時避難所。畢爾勒本人也決定響應當地酒廠的募款活動,將於今日起開拍。

畢爾勒於2017年登上大聯盟,本季拿下16勝4敗,防禦率2.47,是接替克蕭的道奇新任王牌。

Lexington's own @buehlersdayoff Walker Buehler is donating 3 of his personal bottles of @MichtersWhiskey including a 20-year, all signed by the All-Star #baseball pitcher, PLUS a @Dodgers jersey to the #Bourbon auction for tornado victims in Western KY. https://t.co/3zfQa3JI4B pic.twitter.com/eUJWySOzaD