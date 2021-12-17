中職》統一獅今敲定60人保護名單 「老將」在其中

潘武雄、潘威倫。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕各隊將在下週一提交60人保留名單，統一獅領隊蘇泰安表示今天會先確認球隊60人名單，之後再來討論是否吸收不在其他球隊60人名單之內的球員。

中信兄弟日前宣布將符合自由球員資格的老將林智勝（39歲）、王勝偉（37歲）放在60人名單之外，讓他們成為自由契約球員，可以自行和其他球隊接觸。兄弟此舉引發球迷熱烈討論，也讓林、王兩人和行使自由球員資格的陳禹勳、陳鴻文、林益全和官大元，目前都在自由市場待價而沽。

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獅隊今年也有潘威倫、潘武雄、王鏡銘、林其緯和江承峰5人符合自由球員資格，但最後無人提出申請。其中最受注目的「二老」潘威倫和潘武雄今年複數年合約都已到期，但蘇泰安表示，今天下午會先確定60人名單，之前也和教練團討論過，「老將還是會放在60人名單之內，接下來再來討論後續規劃。」

由於潘威倫和潘武雄都有可能面臨是否繼續球員生涯，或是退役轉任教練的生涯規劃，蘇泰安表示目前尚未討論到這個部分。至於自由市場其他球員是否吸收，獅隊則將等到聯盟宣告各隊60人名單之後，再做進一步討論。

各隊在20日提交60人保留名單後，聯盟則會在21日公告。

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