NBA》改變籃球的男人！暴龍後衛告白柯瑞：讓我能在聯盟生存

暴龍後衛范維利特認為柯瑞帶來的影響甚遠。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）日前超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）的紀錄，登頂三分球之王，他的打球方式不僅震撼籃球界，甚至也影響了暴龍後衛范維利特（Fred VanVleet）的生涯。

范維利特今日受訪時提到柯瑞帶來的影響說：「最最重要的是，他讓我獲得了生存在NBA的可能性。」他解釋道：「如果我不被允許出手那些三分、以那樣的方式打球，我不確定我的職業生涯還會不會像現在這樣。」范維利特也自曝在大學時，會和助理教練觀看柯瑞早期時的比賽，並研究、學習打法。

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范維利特也指出現今有意無意、到處都能看到柯瑞的影響力，他說：「柯瑞就是孩子們心目中的偶像，他不會狂灌籃，而是在做每個人都認為能做到的事，直到你拾起球才會發現它的困難，不過柯瑞讓它看起來很容易，他也是讓你想要模仿、夢寐以求想成為的人。」

"He's made it possible for me to be in the NBA, first and foremost."



Fred VanVleet spoke about how Steph Curry has influenced his career: pic.twitter.com/UuarAInt5h — Sportsnet （@Sportsnet） December 16, 2021

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