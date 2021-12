NBA》改變籃球的男人！暴龍後衛告白柯瑞：讓我能在聯盟生存

暴龍後衛范維利特認為柯瑞帶來的影響甚遠。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)日前超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)的紀錄,登頂三分球之王,他的打球方式不僅震撼籃球界,甚至也影響了暴龍後衛范維利特(Fred VanVleet)的生涯。

范維利特今日受訪時提到柯瑞帶來的影響說:「最最重要的是,他讓我獲得了生存在NBA的可能性。」他解釋道:「如果我不被允許出手那些三分、以那樣的方式打球,我不確定我的職業生涯還會不會像現在這樣。」范維利特也自曝在大學時,會和助理教練觀看柯瑞早期時的比賽,並研究、學習打法。

請繼續往下閱讀...

范維利特也指出現今有意無意、到處都能看到柯瑞的影響力,他說:「柯瑞就是孩子們心目中的偶像,他不會狂灌籃,而是在做每個人都認為能做到的事,直到你拾起球才會發現它的困難,不過柯瑞讓它看起來很容易,他也是讓你想要模仿、夢寐以求想成為的人。」

"He's made it possible for me to be in the NBA, first and foremost."



Fred VanVleet spoke about how Steph Curry has influenced his career: pic.twitter.com/UuarAInt5h