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網球》相隔5年對決納達爾 穆雷感嘆：沒想過能再碰頭...

2021/12/17 14:39

納達爾相隔5年後將在與穆雷交手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）納達爾在8月初於華盛頓公開賽輸球後，因傷宣布退出巡迴賽休戰迄今，他今終於將在穆巴達拉世界網球錦標賽復出，且將和英國前世界球王穆雷（Andy Murray）交手，雖然只是一場表演賽，但相隔5年後兩人再度同場較勁仍讓球迷引頸期盼，而穆雷受訪也感嘆道：「沒想到還有能再次和納達爾交手的機會」。

擁有20座大滿貫冠軍的納達爾，自從今年8月初華盛頓公開賽不敵世界排名50的南非哈里斯（Lloyd Harris）後，因左腳傷勢接連退出溫網及奧運，連曾4度封王的美網也沒參加，休戰了4個多月後，近期終於要在杜拜阿布達比的表演賽復出，回歸首戰就是要對上穆雷，而距離兩人上次同場競技，已經要追溯到2016年的馬德里大師賽，當時穆雷以7：5、6：4直落二擊敗蠻牛挺進冠軍戰。

英國名將穆雷在全盛時期曾能與納達爾、費德爾（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）三巨頭比肩，但近年飽受臀傷所苦，今夏復出調整未盡理想，世排已經掉到百名之後，甚至一度考慮直接退役結束職業生涯，但他還是在2020年重返球場，今年也參加了溫網和美網，不過卻都早早出局。

而這次兩人參加的穆巴達拉世界網球錦標賽，是一場表演性質的比賽而非正式巡迴賽，男子球員共邀了6人參加，世排前10名內的納達爾和盧布列夫（Andrey Rublev）自動晉級4強，穆雷昨擊敗英國伊凡斯（Daniel Evans）晉級。

戰勝伊凡斯後，穆雷在受訪時表示，在相隔5年後還能跟納德爾進行生涯第25次交鋒，對他來說意義重大，「我沒想過還有能再次和納達爾交手的機會，雖然這不是正規的比賽，但我覺得能這樣和他碰頭也很棒，（距離上次交手）已經過去5、6年了，這段時間我跟他都歷經了傷病的掙扎，不過若能拋開壓力好好打一場，我相信這對備戰下季也會相當有幫助。」

最後這位34歲的前英國球王也不忘幽默地說：「希望我跟納德爾這樣的『老』傢伙還能為大家帶來一場不錯的比賽。」

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