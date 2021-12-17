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T1》全台唯一不敗！高雄全家海神主場拚4連勝 兩大焦點報你知

2021/12/17 13:12

高雄全家海神是T1聯盟唯一未吞敗的球。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高雄全家海神是T1聯盟唯一未吞敗的球隊，明天在主場高雄巨蛋繼續搶勝，先迎戰新北中信特攻、週日再戰台中葳格太陽。

海神在聯盟開幕戰1分之差力退台啤英熊，再來作客新莊碰特攻又收下勝利，不僅是T1聯盟的不敗之師。有趣的是，PLG目前6隊都有敗績，T1其他5隊也有輸球紀錄，海神成為全台唯一不敗球隊。

海神首次在高雄巨蛋亮相，對手是上週2連勝的特攻，再來要對上坐擁巴勒斯坦傳奇桑尼（Sani Sakakini）的太陽，桑尼在T1首戰狂砍40分、16籃板、7助攻，全能身手技驚四座，因此海神兩大洋將長人霍爾（Ferrakohn Hall）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas）需嚴陣以待。

呂濟而、于煥亞中生代攻擊型後衛對決。（T1聯盟提供）

海神週六將下午5點30分對上特攻，屆時看呂濟而、于煥亞的中生代攻擊型後衛對決。呂濟而開季表現搶眼，4戰平均11.8分、6.8籃板、1助攻和1.3抄截；于煥亞雖隨隊收下2連勝，但還在找手感，平均僅拿8分，改在其他方面做貢獻，每場有3籃板、4助攻和1.5抄截。

海神週日下午5點30分迎接太陽踢館，最大看點是兩大菲律賓後衛硬碰硬，海神超級亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）首次和太陽何喬登（Jordan Heading）較勁。

何喬登是現役菲律賓國家隊當家射手，效力ABL菲律賓火焰時，攻擊火力驚人，曾單場飆出26分及27分，至於布銳克曼恰好是何喬登的最佳拍檔，透過布銳克曼穿針引線的供輸，何喬登進攻更加如魚得水。如今兩位好手各為其主，誰能幫助球隊贏下勝利，成為週日的觀戰焦點。

何喬登、布銳克曼，ABL菲律賓火焰雙衛硬碰硬。（T1聯盟提供）

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