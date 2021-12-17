日職》歐力士洋將大改組！ 一口氣簽3位大聯盟級洋助人

瓦格斯派克。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《Full-Count》報導，歐力士今一口氣宣布簽下3位洋助人，全數具有大聯盟資歷。

歐力士今年闖進日本大賽，但系列賽2：4不敵養樂多，無緣奪下日本一最高殊榮，季後宣布將在洋將方面大改組，包括本季拿下28次中繼點的希金斯（Tyler Higgins）、大聯盟282轟重砲瓊斯（Adam Jones）等人都不續約。

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畢多。（資料照，USA TODAY Sports）

今報導指出，歐力士宣布引進3位新洋將，分別是右投瓦格斯派克（Jacob Waguespack）、左投畢多（Jesse Biddle）以及野手瓦雷拉（Breyvic Valera）。

28歲的瓦格斯派克前2季在藍鳥登板27場，今年雖沒有登上大聯盟，但在3A出賽24場，包括10場先發，成績7勝2敗、防禦率2.86；畢多現年30歲，本季效力勇士，後援出賽8場，防禦率8.44，他在3A有32場登板、防禦率2.67。

29歲的瓦雷拉來自委內瑞拉，內外野都能守，大聯盟共累積93場出賽，今年在藍鳥出賽39場，敲出1轟、15分打點，打擊率0.253。

瓦雷拉。（資料照，法新社）

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