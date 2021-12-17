晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》歐力士洋將大改組！ 一口氣簽3位大聯盟級洋助人

2021/12/17 15:16

瓦格斯派克。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《Full-Count》報導，歐力士今一口氣宣布簽下3位洋助人，全數具有大聯盟資歷。

歐力士今年闖進日本大賽，但系列賽2：4不敵養樂多，無緣奪下日本一最高殊榮，季後宣布將在洋將方面大改組，包括本季拿下28次中繼點的希金斯（Tyler Higgins）、大聯盟282轟重砲瓊斯（Adam Jones）等人都不續約。

畢多。（資料照，USA TODAY Sports）

今報導指出，歐力士宣布引進3位新洋將，分別是右投瓦格斯派克（Jacob Waguespack）、左投畢多（Jesse Biddle）以及野手瓦雷拉（Breyvic Valera）。

28歲的瓦格斯派克前2季在藍鳥登板27場，今年雖沒有登上大聯盟，但在3A出賽24場，包括10場先發，成績7勝2敗、防禦率2.86；畢多現年30歲，本季效力勇士，後援出賽8場，防禦率8.44，他在3A有32場登板、防禦率2.67。

29歲的瓦雷拉來自委內瑞拉，內外野都能守，大聯盟共累積93場出賽，今年在藍鳥出賽39場，敲出1轟、15分打點，打擊率0.253。

瓦雷拉。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。